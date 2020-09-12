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أيمن حمزة يكشف حقيقة تصدير مصر الكهرباء لأوروبا بسعر منخفض ..فيديو

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:35 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن مصر ستكون مركزا محوريا واقليميا لتبادل الطاقة وهذا يتم ترجمته على أرض الواقع حاليا.

وأضاف أيمن حمزة خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، ان هناك مشروعات هامة جدا يتم استكمالها واستكمال الدراسات الخاصة بها مثل مشروع ربط كهربائي بين مصر والسعودية وبينها وبين قبرص واليونان.


وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أن مصر اصبح لديها طاقة متجددة وهناك خطط مستقبلية لاستخدامها فى كافة المجالات.


وأوضح أيمن حمزة أنه لا صحة لتصدير الكهرباء لدول أوروبية بسعر أقل من السعر المحلي.


وأشار إلى أن أوروبا مهتمة جدا بالحصول على الطاقة المتجددة من مصادرها ونحن لدينا وفرة كبيرة جدا من هذه الطاقة سواء الشمسية أو اارياح.
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