ميليشيات الحوثي الانقلابية تستهدف حيا سكنيا في مأرب بـ3 صواريخ

استهدفت ميليشا الحوثي الانقلابية مساء اليوم السبت بثلاثة صواريخ حيا سكنيا في مدينة مأرب شمال شرقي اليمن.





ذكرت ذلك قناة "العربية" الإخبارية اليوم السبت، دون ذكر المزيد من التفاصيل.









وكانت ميليشيا الحوثي قد استهدفت -في وقت سابق- حيا سكنيا في مدينة مأرب بصاروخ بالستي، خلف قتلى ومصابين بينهم نساء وأطفال.









وقال شهود عيان، إن الصاروخ الذي سقط في حي الشركات، أوقع ضحايا، وتسبب بدمار واسع، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل الضحايا .





وتشن ميليشيا الحوثي بين الحين والآخر صواريخ باليستية تستهدف المدنيين في محافظات اليمن، الآمر الذي يعد انتهاكا واضحا للقوانين الدولية.