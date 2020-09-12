AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هاني شاكر ناعيا عزمي مجاهد: أحد أبرز نجوم نادي الزمالك

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:57 م
عزمي مجاهد
عزمي مجاهد
Advertisements
محمد بدران

نعى الفنان هاني شاكر، الكابتن عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعات باتحاد الكرة، وعضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق الذي وافته المنية صباح اليوم السبت متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. 

وكتب هاني شاكر عبر حسابه علي "انستجرام": "‏ببالغ الحزن والأسى اقدم خالص التعازي في وفاة الكابتن عزمي مجاهد، أحد أبرز نجوم نادي #الزمالك في الكرة الطائرة ، نسأل الله تعالى أن يتغمده بالرحمة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

يذكر أن عزمي مجاهد توج كأحسن لاعب كرة طائرة في أفريقيا عام 1974، وأحسن لاعب في مصر عدة مرات، وحظي بشرف حمل شارة قيادة منتخب مصر وفريق الزمالك 16 عاما حقق خلالها 12 بطولة دوري وكأس، و8 بطولات أفريقية و3 بطولات عربية على مستوى المنتخب.

لعب مجاهد أيضا في دورتين للألعاب الأوليمبية، إلى جانب تمثيله لمصر في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978.

وتوج مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 أوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادي الزمالك والمنتخب بعد أن حصد جميع البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادي والمنتخب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حازم إمام ينعى عزمي مجاهد: رحم الله الفقيد وألهم أهله الصبر والسلوان

مجلس الأهلي ينعى عزمي مجاهد: اللهم تغمد الفقيد بواسع رحمتك

الاتحاد المصري للميني فوتبول ينعي عزمي مجاهد

نادي الزمالك ينعى عزمي مجاهد: أحد أبرز نجومنا في الكرة الطائرة

اللجنة الأولمبية تنعى الراحل عزمي مجاهد

مرتضى منصور ناعيا عزمي مجاهد: نسأل الله أن يتغمده بالرحمة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان

ترشيحاتنا

بـ البكيني.. سلمى أبو ضيف تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

فرعون السينما المصرية.. قصة مرض عبد الرازق الشيمي وآخر أعماله

بفستان مكشوف.. شاهد | مي الغيطي بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام

إزالة ورم سرطاني من الجسد.. نشأت الديهي يعلن خطوة لابد منها

الداخلية الكويتية تكشف عن إجراءات مهمة بشأن الوافدين لديها

منذ عصر أمس| حريق ضخم في الكويت و7 فرق إطفاء تشارك .. والحكومة تتحرك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. ريهام حجاج بإطلالة جذابة على البحر

طريقة خلع الضرس دون ألم .. و7 طرق مختلفة

صور جديدة من حفل زفاف شقيقة أمير كرارة.. شاهد