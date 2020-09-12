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أخبار العالم

ماكرون يتدخل لحل أزمة وزارة المالية اللبنانية.. وبري يتمسك بموقفه

السبت 12/سبتمبر/2020 - 10:24 م
ماكرون يهاتف بري
ماكرون يهاتف بري لحل عقدة المالية
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قسم الخارجي
كشفت وسائل إعلام لبنانية عن تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري.

وبحسب جريدة "النشرة" لم يسفر اتصال ماكرون وبري عن حل لأزمة حقيبة المالية في الحكومة المقرر الإعلان عنها.

وأوضحت أن ماكرون قرر التدخل شخصيا في إشكاليات تأليف الحكومة اللبنانية، ما دفعه للاتصال برئيس مجلس النواب اللبناني للتوسط في حل أزمة وزارة المالية.

وبحسب التقارير، ظل نبيه بري على موقفه متمسكا بحقيبة المالية.

وفي هذ السياق، زار سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية السابق بري للتباحث حول أزمة وزارة المالية، إلا أنه لم يتم التوصل لنتيجة تذكر.  
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