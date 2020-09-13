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حوادث

اليوم.. مفوضو الدستورية تنظر بطلان المادة 122 من قانون العمل

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
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كتب محمد زهير:
تنظر اليوم هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عماد طارق البشرى، دعوى بطلان الماده 122 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

وتنص المادة 122، على أنه : إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشرع كاف ، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء .

فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرًا من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلي اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره الجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة. ولا يخل بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانونًا.
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