اليوم.. مفوضو الدستورية تنظر بطلان المادة 122 من قانون العمل

تنظر اليوم هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عماد طارق البشرى، دعوى بطلان الماده 122 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.





وتنص المادة 122، على أنه : إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشرع كاف ، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء .



