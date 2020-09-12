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التصالح لصالح المواطن| محافظ القليوبية: الخصوص مخالِفة بالكامل

السبت 12/سبتمبر/2020 - 10:36 م
محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن قانون التصالح قانون استثنائى صدر خصوصًا من أجل مصلحة المواطن المصرى، وتقنين أوضاعه من أجل أن يشعر بالاطمئنان مستقبلًا، بالإضافة إلى أنه حافظ على الأمن القومى المصرى، وتابع:" التعديات الصارخة تهدد المواطن والدولة..ومدينة الخصوص مبنية بالكامل على أرض زراعية ..قبل عام 2011 كانت جميعها أراض زراعية".


وأضاف "الهجان "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، وجه بمراعاة البعد الاجتماعى فى حجم مخالفات البناء فى القرى والنجوع.

وشدد محافظ القليوبية على أن القانون لصالح المواطن المصرى.

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