AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تويتر يعاقب ترامب من جديد

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:26 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
Advertisements
أحمد محرم
اتخذ موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إجراء جديدا ضد الرئيس دونالد ترامب، شمل تغريدة دعا فيها الناخبين في ولاية كارولاينا الشمالية للتصويت مرتين في الانتخابات الرئاسية القادمة.


وبحسب قناة "روسيا اليوم"، وضع "تويتر" على تغريدة ترامب علامة تنص على أنها تخالف معايير الموقع الخاصة بـ"النزاهة المدنية والانتخابية"، إذ تشجع الناخبين على احتمال التصويت مرتين.

وفي تغريدة منفصلة، حذر الفريق الخاص بالسلامة في "تويتر" من أن التصويت مرتين يعد أمرا غير قانوني في كارولاينا الشمالية.

ولم يمنع الموقع الوصول إلى التغريدة، بدعوى أنها قد تشكل موضع اهتمام اجتماعي، لكنه فرض قيودا على التعامل معها، ما يمنع إعادة نشرها بدون تعليق والإعجاب بها والرد عليها.

وناشد ترامب سكان الولاية في التغريدة المنشورة على حسابه اليوم السبت التصويت عبر البريد، ثم التوجه إلى مراكز الاقتراع والتأكد مما إذا كانوا صوتوا، والتصويت مجددا إن لم يحدث ذلك.

وأعرب ترامب مرارا عن معارضته للتصويت عبر البريد في الانتخابات القادمة محذرا من التلاعب المحتمل بنتائج التصويت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نانسي بيلوسي تعلق على رغبة ترامب في تأجيل الانتخابات الرئاسية

إعلان النتيجة في نفس الليلة.. مطلب جديد لـ ترامب بشأن الانتخابات الرئاسية في البلاد

تويتر يحجب تغريدة جديدة لـ ترامب

ترامب يواجه انتقادات عارمة لدعوته للتصويت مرتين في الانتخابات

ترشيحاتنا

وفاة المخرج على رجب عن عمر يناهز 56 عاما

مكنش سكران.. النيابة تجري تحليل مخدرات لـ صالح جمعة

صور جديدة من حفل زفاف شقيقة أمير كرارة.. شاهد

عبير صبري تطل بالمايوه وبدون مكياج في أحدث ظهور

بملابس كاجوال.. ريهام حجاج بإطلالة جذابة على البحر

لا تتعدى الـ5 جنيهات.. وصفة لتنعيم الشعر كالحرير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لـ فستان بوسي في أحدث ظهور لها

5 نصائح اتبعها يومياً للحفاظ على صحة قلبك

فى دورته الـ 77 .. تعرف على جوائز مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى