AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بالمستندات.. هاني حتحوت يكشف القيمة الحقيقية لانتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 12:07 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
Advertisements
حسن العمدة
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن بيراميدز تعاقد مع اللاعب رمضان صبحي، مقابل حصول ناديه هدرسفيلد الإنجليزي على 2.5 مليون جنيه استرليني فقط.

وأضاف حتحوت خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، أن هذه هي القيمة التي أعلنتها “فيفا تي أم أس” التابعة للاتحاد الدولي للكرة “فيفا”، التي تسجل بالأرقام جميع الانتقالات الدولية بين الأندية.

وأوضح حتحوت، أن الوثيقة أظهرت حصول هدرسفيلد الإنجليزي على 2.5 مليون جنيه استرليني، حصل منها على مليون استرليني مطلع شهر سبتمبر الجاري ثم 750 ألفًا تسدد يناير المقبل، وقسط آخر بنفس القيمة الأخيرة، 750 ألف استرليني، تسدد في يوليو المقبل.

أعلن نادي بيراميدز تعاقده رسميا مع رمضان صبحي قائد المنتخب المصري الأولمبي رسميا من صفوف نادي هدرسفيلد الإنجليزي يوم الأثنين الماضي .

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز فيديو تشويقي صدرته بهاشتاج ramadonaxpyramids، لإعلان التعاقد مع رمضان صبحي الذي أصبح لاعبا في صفوف النادي.

ويعتبر رمضان صبحي هو ثاني صفقات نادي بيراميدز استعدادا للموسم الجديد بعد إعلانه التعاقد مؤخرا مع أحمد فتحي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا .. بيراميدز يعلن التعاقد مع رمضان صبحي | فيديو

بعد التعاقد رسميا.. رمضان صبحي بقميص نادي بيراميدز.. شاهد

بيراميدز يعلن رسميا عن صفقة رمضان صبحي وتركي آل الشيخ يضرب بقوة | شاهد

ممدوح عيد: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر

رمضان صبحي عن الانتقال لـ بيراميدز: من حقي أبحث عن مصلحتي

أركز على تحقيق طموحاتي .. رمضان صبحي: الاحتفال بالتسجيل فى مرمى الأهلي سابق لأوانه

ترشيحاتنا

المقاصة يوافق على بيع محمد إبراهيم لـ الأهلي بشرط

محافظ الإسكندرية يكشف مصير أموال التصالح في مخالفات البناء

حمو بيكا ينشر صورا جديدة من حفل زفافه.. ويغلق "التعليقات"

الريدز في مواجهة ليدز.. فوز بطل الدوري الإنجليزي وصعود نجم جديد

عبير صبري تطل بالمايوه وبدون مكياج في أحدث ظهور

تريند الفن | تفاصيل آخر فيلم لـ علي رجب لم ير النور بسبب مَثَل إباحي.. حمو بيكا ينشر صورًا جديدة من حفل زفافه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف علي بيجو 301 الجديدة موديل 2021.. صور

سعر غير متوقع لـ فستان بوسي في أحدث ظهور لها

5 نصائح اتبعها يومياً للحفاظ على صحة قلبك