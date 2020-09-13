في غياب كوكا.. أولمبياكوس يتوج بـ كأس اليونان على حساب أيك أثينا

حقق أحمد حسن "كوكا" لقب كأس اليونان مع نادي أولمبياكوس بعد الفوز في المباراة النهائية بنتيجة 1-0 على منافسه أيك أثينا، على ستاد بانثيسيلكو.





ولم يشارك كوكا في المباراة التي سجل هدفها الوحيد، لازار رانديلوفيتش في الدقيقة 10.





ووقع كوكا عقدًا يمتد حتى صيف 2023 مع أولمبياكوس بعدما ساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري اليوناني.





وأعلن كوكا في بيان رسمي نشره النادي عبر موقعه الإلكتروني عن سعادته بخطوة البقاء مع أولمبياكوس.





وقال كوكا: "أنا سعيد لوجودي هنا وأشعر بسعادة كبيرة، وسأواصل القتال مع الفريق للفوز بالمزيد من الألقاب".





وكان كوكا بدأ مشواره الاحترافي في فريق ريو آفي البرتغالي، بعد رحيله عن قطاع الناشئين بالأهلي، ثم انضم إلى سبورتينج براجا وخاض تجربة إعارة سابقة في أولمبياكوس.