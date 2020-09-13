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ديني

كيفية صلاة الصبح لمن استيقظ متأخرا عن أداء الفجر .. أمين الفتوى يجيب

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 06:40 ص
الصلاة
الصلاة
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محمد شحتة
أكد الدكتور عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى بدار الإفتاء أن من فاتته صلاة الفجر واستيقظ متأخرا فليصلي الصبح كما كان يصلي الفجر.

وأضاف خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء أن صلاة الصبح لمن فاتته صلاة الفجر على هذا النحو يقوم ويتوضأ ثم يصلي ركعتي السنة القبلية لصلاة الفجر ثم يصلى الفرض ركعتي الصبح هكذا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وأوضح عويضة عثمان أن كثيرا من الناس يقومون لأداء صلاة الصبح ركعتين فقط دون السنة القبلية فهذا جائز وهذا جائز وإن كان الأفضل صلاة السنة القبلية للحصول على اكبر الثواب خاصة وان النافلة تمحي الذنوب..

كما ورد سؤال إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية يقول صاحبه : "ماذا أقول عندما أنوي الصلاة فى الفجر هل أقول نويت صلاة الفجر أم أقول نويت صلاة الصبح؟".

ورد  أحمد وسام  أن كلا اللفظين هما لصلاة واحدة، نظرًا لأن هذه الصلاة يسميها البعض صلاة الفجر ويسميها البعض الآخر صلاة لصبح، فكلاهما صحيح.
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