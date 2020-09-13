كيفية صلاة الصبح لمن استيقظ متأخرا عن أداء الفجر .. أمين الفتوى يجيب

أكد الدكتور عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى بدار الإفتاء أن من فاتته صلاة الفجر واستيقظ متأخرا فليصلي الصبح كما كان يصلي الفجر.





وأضاف خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء أن صلاة الصبح لمن فاتته صلاة الفجر على هذا النحو يقوم ويتوضأ ثم يصلي ركعتي السنة القبلية لصلاة الفجر ثم يصلى الفرض ركعتي الصبح هكذا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .





وأوضح عويضة عثمان أن كثيرا من الناس يقومون لأداء صلاة الصبح ركعتين فقط دون السنة القبلية فهذا جائز وهذا جائز وإن كان الأفضل صلاة السنة القبلية للحصول على اكبر الثواب خاصة وان النافلة تمحي الذنوب..