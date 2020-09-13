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برلمان

برلماني: الدولة تشجع الشباب على تبني ثقافة العمل الحر والتوجه للاقتصاد الإبداعي

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:35 ص
النائب طارق متولى
النائب طارق متولى
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فريدة محمد

قال النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن أكبر اقتصادات العالم تعتمد بالأساس على الصناعات ومشروعات ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تشجع هذه الصناعات والمشروعات.

وشدد على أن الطالب الذى ينتهى من دراسته ويخرج لسوق العمل بثقافة «الوظيفة» وليس بثقافة ريادة الأعمال، يحتاج بالأساس لتغيير ذلك المفهوم، وهو ما تقوم به مؤسسات الدولة الوطنية من خلال تأهيل الخريجين لخوض غمار سوق العمل فور تخرجهم ونشر مفهوم «ريادة الأعمال» بينهم.

وأوضح متولى فى بيان صحفى له أن الاقتصاد الإبداعي يعد ضرورة حتمية فى ظل التحول الذي يشهده الاقتصاد اليوم من الاعتماد على الصناعات التقليدية إلى الصناعات الابتكارية والابداعية حيث نجح هذا النوع من الاقتصاد خلال عام 2013 فى توظيف حوالي 30 مليون شخص حول العالم وتحقيق إيرادات بقيمة 2.25 تريليون دولار، مشيرًا إلى أن الإقتصاد الإبداعى يقدم فرصًا واعدة لرواد الأعمال من مختلف القطاعات وخاصة الشباب والنساء والفئات المهمشة فى المجتمع.

وطالب النائب بتكثيف الجهود لتوعية الطلاب وتشجيع الخريجين من الجامعة على العمل الحر وريادة الأعمال بدلا من التقوقع في البحث عن وظائف تقليدية ، مشيرا إلى أهمية التعاون مع جهاز تنمية المشروعات في إتاحة الفرصة لأبناء الجامعات والمعاهد للاستفادة من خدمات الجهاز المالية والفنية والتسويقية التي تضمن نجاح مشروعات الشباب واستمرارها.
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