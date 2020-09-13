لمدة أسبوع.. ألسن عين شمس تفتح باب التنسيق الداخلي للطلاب الجدد 2020/2021

تواصل كلية الألسن بجامعة عين شمس، استقبال طلاب الدفعة الجديدة للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١، للأسبوع الثاني على التوالي، لتقديم أوراقهم وملء ورقة الرغبات وإتمام عملية التنسيق الداخلي بأقسام الكلية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، وإشراف الدكتور ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.





وشهدت الكلية إجراءات احترازية مكثفة، مع انتشار لموظفي إدارات الأمن والدفاع المدنى، كذلك تواجد موظفي إدارة شئون الطلاب بمواقع عملهم، لتسهيل عملية استقبال الطلاب الجدد وتقديم كل أوجه الرعاية لهم لمساعدتهم في الانتهاء من تقديم الأوراق المطلوبة، وتستمر عملية تقديم الأوراق من اليوم ولمدة أسبوع ما عدا الجمعة والسبت من الساعة التاسعة حتى الثانية ظهرا، كما قامت إدارة الكلية بتخصيص قاعة لانتظار الطلاب به وملء أوراقهم وفق قواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب ومرافقيهم.





وكانت الكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، أعلنت أنه يجب على الطلاب اللذين وصلهم خطاب الترشيح من مكتب التنسيق للالتحاق بالكلية التوجه الى الكلية لإتمام إجراءات قبولهم بالكلية وتقديم أوراقهم ورغبات التنسيق الداخلي لأقسام الكلية وشددت على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم الالتزام بالتباعد الاجتماعى، كذلك ضرورة الطالب بارتداء الكمامة وعدم وجود أكثر من مرافق مع الطالب.



