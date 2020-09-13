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ديني

ليس حبا حقيقيا .. علي جمعة: 80 % من الزواج في الجامعات انتهى بالطلاق

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 12:06 م
ليس عن حبا حقيقيا..
ليس عن حبا حقيقيا.. علي جمعة: 80 % من الزواج في الجامعات انت
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محمود ضاحي

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن هناك آباء وأمهات بيرفضوا الزواج لمجرد الرفض ، مضيفا:  الكثير من الآباء صعبان عليهم أن يزوجوا الأولاد،  مش عاوزين يفارقوهم ، مطالبا الأبناء الاستماع لوالديهم وأن يأخذوه محمل الجد.

وأوضح جمعة، خلال لقائه على فضائية " سي بي سي" أن الحب نادر بين الرجل والمراة، مضيفا أنه عملية نادرة لو حدثت لابد أن يكتمل بالزواج إذا كان حبا صادقا لأن الحب الصادق نادر.

وأضاف: أجرينا بحث في الثمانينات حول الزواج الذي تم في الجامعات على أساس الحب منهم 80 % منهم اتطلقوا و20 كان حب حقيقي، لأن الحب الحقيقي علينا الحفاظ عليه وخدمته.

وقال إنه فيما يخص مسألة الاختيار في الزواج، يرى الأب والأم أمورا لا يراها الولد والبنت وذلك بسبب قلة الخبرة، وكذلك حب الشاب أو الفتاة الذي يعميهما عن عيوب الطرف الآخر.

وأضاف جمعة، في لقائه مع فضائية "سي بي سي"، أن الشاب والفتاة عليهما أن يستمعا إلى وجهتي نظر الأب والأم، وبالرغم من ذلك ومع تعقد الحياة وكثرة الناس وغلو الأسعار وتطور الحياة وأصبح للبنت مصدر رزق، فكل ذلك يقتضي قواعد أخرى من قواعد التفكير والاختيار بناء على هذه المتغيرات.

وأشار إلى أن بعض الآباء والأمهات ليس لديهم سبب في رفض الزواج أو لمقاصد ومصالح غير متعلقة بالزواج، فمثلا لوحظ أن البعض يصعب عليه زواج ابنه أو ابنته، ومنهم من يخطئ في معيار التقويم.

ونصح جمعة، الآباء والأمهات بعدم التحكم غير المبرر الذي يترتب عليه عواقب لا نرضى بها، وعليهم الاعتبار بالمعايير المعقولة والمعتبرة.



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