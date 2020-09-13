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أخبار العالم

ترامب يهاجم بايدن: لا يصلح لـ قيادة الولايات المتحدة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 12:07 م
ترامب يهاجم بايدن:
ترامب يهاجم بايدن: لا يصلح لـ قيادة الولايات المتحدة
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دعاء أبوهشيمة
شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، هجوما جديدا على منافسه في الانتخابات جو بايدن؛ مشيرا إلى أنه لا يصلح أن يقود الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا يستطيع جو بايدن أن يقود بلادنا، لأنه لا يؤمن بقدراتها".

وأضاف ترامب، في تغريدته: "في مؤتمر بايدن، شجبوا أمريكا واعتبروها دولة شريرة خاطئة، مصيرها الهلاك واليأس. حتى أنهم أزالوا عبارة "في عهد الله" من قسم الولاء - مرتين ..."

وتابع ترامب، في تغريدة منفصلة قائلا: "المجنونون اليساريون المتطرفون الذين يدعمون جو بايدن يحرقون الأعلام ويهتفون "أمريكا لم تكن عظيمة أبدًا"". 

واستطرد: "لكننا نعرف الحقيقة: أمريكا هي الدولة الأكثر تميزا على وجه الأرض ، وقد بارك الله مصيرنا!".

وكان موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي قد اتخذ إجراءا جديدا ضد الرئيس دونالد ترامب، شمل تغريدة دعا فيها الناخبين في ولاية كارولاينا الشمالية للتصويت مرتين في الانتخابات الرئاسية القادمة.

 وضع "تويتر" على تغريدة ترامب علامة تنص على أنها تخالف معايير الموقع الخاصة بـ"النزاهة المدنية والانتخابية"، إذ تشجع الناخبين على احتمال التصويت مرتين.

وفي وقت سابق، قال جو بايدن، إن الرئيس الحالي دونالد ترامب، لا يصلح لقيادة الأمة الأمريكية، وإن كل يوم يمر عليه داخل البيت الأبيض يؤكد ذلك.

وكتب على "تويتر": "كل يوم يبقى فيه ترامب داخل المكتب البيضاوي، يبرهن أنه لا يصلح لقيادة الأمة الأمريكية".
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