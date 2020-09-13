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سيارات

شاهد.. سباق تسارع مثير بين مرسيدس AMG E63 S وجاكوار XE SV

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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كريم عاطف

نشرت صفحة carwow الشهيرة لسباقات السيارات سباق تسارع مثيرا وجديدا بين مرسيدس AMG E63 S وجاكوار XE SV، فى تجربة أداء لكلتا السيارتين القريبتين من الأداء.


وأوضح التقرير الخاص بالفيديو أن السيارة جاكوار XE SV بروجيكت 8 المشاركة في هذا السباق هي سيارة محدودة الإنتاج، وهي سيارة سيدان معدة للانطلاق على حلبات السباق، في حين أن مرسيدس AMG E63 S واجن لم تعدل على الإطلاق.


وظهر خلال مقطع الفيديو السيارتين فى ثلاثة اختبارات، أولها الانطلاق من نقطة ثابتة بمسافة ربع ميل 400 متر، لتصل كل من السيارتين فى 11 ثانية مع فارق بسيط للغاية، ثم سباق التسارع مع بداية متحركة بسرعة 80 كلم/سا في وضعي القيادة "الراحة والرياضي"، ثم اختبار الكبح من سرعة 113 كلم/سا.


أما عن قوة كلا السيارتين، تستمد السيارة جاكوار قوتها من محرك أكبر V8 سعة 5 لتر سوبرتشارج بقوة 600 حصان وعزم دوران يبلغ 700 نيوتن. متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات.


أما سيارة مرسيدس، فتستمد قوتها من محرك V8 أصغر سعة 4 لتر مزدوج التوربو لتحصل السيارة على قوة 603 أحصنة و850 نيوتن. متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بتسع سرعات.


وتحتاج كلتا السيارتين إلى 3.5 ثانية للتسارع من 0 إلى 100 كلم/سا، في حين تصل السرعة القصوى لـ XE SV Project 8 إلى 322 كلم/سا، وE63 S واجن إلى 250 كلم/سا ، بالإضافة إلى أن سيارة جاكوار أخف بحوالي 270 كجم من منافستها.

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