رسميا .. الإعلان عن هيونداي كونا وإن لاين الجديدة .. صور

أعلنت شركة هيونداي موتورز عن سيارتها الجديدة كونا SUV صغيرة الحجم المطورة، و سيارة كونا إن لاين الجديدة كليا ، مع التصميم الجديد تعود هيونداي كونا الاصلية .

وقامت شركة هيونداى بترقية التصميم الخارجي للسيارة B-SUV وإدخال تحسينات مختلفة اهمها لون الهيكل وسبويلر خلفي كبير بالإضافة إلى لمسات تصميم خاصة بـ N Line .

وتتميز مقدمة السيارة كونا N Line بديناميكية في الاكصدام الأمامي، والمتصل بشكل متناغم وموحد مع مواءمة اللون غطاء قوس العجلة، مع مدخل هواء منخفض ، يكمله خطوط الزاوية corner fins والخطوط البسيطة على السيارة .

بالاضافة الى اكصدام خلفي ناشر الديناميكية الهوائية بطريقة مركزية بلون مغاير للجسم بالإضافة إلى كاتم صوت مزدوج أحادي الجانب ، وتصميمات محدثة للإطارات مقاس 17 أو 18 بوصة، بالإضافة إلى إطارات مقاس 16 بوصة .

أما التصميم الداخلي فهو يتميز بالطابع المصقول المتين الذي يتناسب مع جرأة المظهر الخارجي للسيارة، فتم فصل منطقة الكونسول الجديدة عن لوحة العدادات لتبدو لوحة العدادات عريضة وجيدة التهوية .

وتستمد السيارات الجديدة قوتها من مجموعة نقل الحركةpowertrain في كونا الجديدة إلى آفاق جديدة من حيث الأداء والاستدامة، حيث يوجد في الجزء العلوي من المجموعة محرك T-GDI Smartstream محسّن سعة 1.6 لتر، مع ناقل حركة ثنائي القابض بـ 7 سرعات يولد 198 حصانًا. وتتوفر مجموعة الحركة القوية والرياضية هذه في كل من نظامي الدفع الثنائي والدفع الرباعي.

و سيتم تجهيز كونا الجديدة بتقنية هجينة خفيفة بقوة 48 فولت، ويتم تطبيق هذه التقنية على محرك ديزل Smartstream سعة 1.6 لتر بقوة 136 حصانًا كمعيار قياسي ومتوفر مع ناقل حركة يدوي سبع سرعات (7DCT) أو ناقل حركة يدوي ذكي بست سرعات (6iMT) بالإضافة إلى نظام اختياري للدفع الرباعي. يمكن تجهيز محرك البنزين T-GDI Smartstream سعة 1.0 لتر بقوة 120 حصانًا بتقنية هجينة خفيفة بقوة 48 فولت و6iMT كخيار.