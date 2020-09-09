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سيارات

تعرف على أسعار كيا جراند سيراتو الجديدة .. صور

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 09:04 م
صدى البلد
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كريم عاطف

تحاول العديد من شركات السيارات المتواجدة فى السوق المصرية، عمل بعض العروض على سياراتها ، فى محاولة منها لجذب عملاء جدد ، بعد فترة الركود التى شهدتها الأسواق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19.

وشهدت الأسواق المصرية للسيارات خلال الفترة الأخيرة زيادة فى بعض أسعار موديلات الشركات وتخفيضات فى البعض الآخر كنوع من أنواع الجذب، ولذلك يبحث المواطنون عن الأسعار النهائية للشركات، وبالأخص بعد التخفيضات الكبيرة على العديد من السيارات، وخلال السطور القادمة نستعرض سويا أسعار السيارات كيا جراند سيراتو لسنة 2020 و2021.

 

- اوتوماتيك / LX 2021    1600 CC 299,900 جنيه

- اوتوماتيك / LX GRAND 2020     1600 CC 300,000 جنيه

- اوتوماتيك / EX GRAND 2020    1600 CC 330,000 جنيه

- اوتوماتيك / EX 2021   1600 CC 334,900 جنيه

- اوتوماتيك / هاى لاين 2020   1600 CC 360,000 جنيه

- اوتوماتيك / HIGHLINE 2021     1600 CC 364,900 جنيه

- اوتوماتيك / توب لاين 2020  1600 CC 390,000 جنيه

- اوتوماتيك / توب لاين 2021  1600 CC 394,900 جنيه

تعرف على أسعار كيا جراند سيراتو الجديدة .. صور
تعرف على أسعار كيا جراند سيراتو الجديدة .. صور
تعرف على أسعار كيا جراند سيراتو الجديدة .. صور
تعرف على أسعار كيا جراند سيراتو الجديدة .. صور
تعرف على أسعار كيا جراند سيراتو الجديدة .. صور
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