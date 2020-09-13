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محافظات

البحيرة تدعم 1384 مشروعا صغيرا للأسر الأكثر احتياجًا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:39 م
أكشاك جمعية الأورمان
أكشاك جمعية الأورمان
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أسماء الجنبيهى

أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بنطاق المحافظة وخاصة جمعية الأورمان بالبحيرة في تقديم المساعدات المادية والعينية للأسر الأولى بالرعاية وتقديم كل أنواع الدعم والرعاية لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، وذلك تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع المصري في كل المجالات.


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في السياق ذاته أوضح عادل درغام مدير جمعية الأورمان، أن الجمعية ساهمت خلال الفترة الماضية وحتى الآن في تنمية المشاريع الصغيرة لـ ١٣٨٤ مستفيدا بإجمالي مبلغ ٩ ملايين و٦٨٨ ألف جنيه، بواقع ٧٠٠٠ جنيه لكل حالة. 
 
وأشار مدير جمعية الأورمان في بيان، الأحد، إلى أنه خلال شهر سبتمبر الجاري تم تنمية المشاريع الصغيرة لـ ٢٤ مستفيدًا بمبلغ ١٦٨ ألف جنيه بواقع ٧ آلاف جنيه لكل مستفيد. 
  
ووجه المحافظ، بتوسيع قاعدة المساعدات لتشمل القرى والنجوع الأكثر احتياجًا بكل مدن ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى أهمية تلك المشروعات فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر والمساهمة فى بدء مشروعات صغيرة واستثمار محدود يعينهم على أعباء الحياة مع التنسيق والإشراف والمتابعة المستمرة لمديرية التضامن الاجتماعي على كل الأعمال والجهود التى تتم. 

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