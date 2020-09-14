طريقة عمل الكوردن بلو بطريقة سهلة بالصور والخطوات

طريقة عمل الكوردن بلو المقلى



2 شريحة جبن شيدر

2 ملعقة كبيرة مستردة

1 ملعقة صويا صوص

ملعقة صغيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة عسل

تفرد صدور الدجاج ويتم حشوها بالجبن الشيدر سخني الشواية واطهي الدجاج لمدة 5 دقائق لكل جانب وزعي شرائح الجبن واللحم المدخن على صدور الدجاج ثم لفيها ويتم وضعها فى البقسماط والبيض وتقلى.



2 شرائح لحم مدخن2 صدر دجاج مخليفى وعاء يتبل الدجاج بالمستردة و العسل، وصوص الصويا وعصير الليمون وضعيها في الثلاجة لمدة 4 ساعات.- 12 شريحة من صدور الدجاج- 12 شريحة لانشون لحم.- 12 شريحة جبنة جودة.- 4 بيضات.- كوب دقيق.- 2 كوب بقسماط خشن.- ملعقة صغيرة بابريكا.- ¾ ملعقة صغيرة بودرة ثوم.- ½ ملعقة صغيرة فلفل حار بودرة.- ملح وفلفل أسود.- تبلي الدجاج و افردي شريحة الدجاج، ثم افردي فوقها اللانشون والجبن، ولفيها كالرول.- بخلة أسنان ثبتي طرفي الرول في صينية مدهونة بالزيت رصي رولات الدجاج و ضعي الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة.

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-طريقة "الكوردن بلو" سالى فؤاد:



طريقة عمل الكوردن بلو مروة الشافعى:

2 ملعقة كبيرة مستردة

1 ملعقة صويا صوص

ملعقة صغيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة عسل

2 شرائح لحم مدخن

2 صدر دجاج مخلي

2 شريحة جبن شيدر





خطوات عمل الكوردن بلو مروة الشافعى:

- بالمستردة مع العسل وصوص الصويا وعصير الليمون تبلي الدجاج وضعيها في الثلاجة.

- لمدة 5 دقائق سخني الشواية وأطهي الدجاج لكل جانب ووزعي شرائح الجبن واللحم المدخن على صدور الدجاج ثم لفيها وضعيها على الشواية لمدة دقيقتين أو حتى يذوب الجبن و ينضج الدجاج ويصير لونها ذهبيا,

طريقة عمل الكوردن بلو بطريقة سهلة

طريقة عمل الكوردن بلو بطريقة سهلة بالمكونات:

2/1 كيلو فراخ

ملح

فلفل اسمر

100 جرام جبنة شيدر او فلامنك

100 جرام جبنة رومى مدخن

دقيق

بيض

بقسماط

طريقة عمل الكوردن بلو بطريقة سهلة بالخطوات:

2/1 كيلو فراخملحفلفل اسمر100 جرام جبنة شيدر او فلامنك100 جرام جبنة رومى مدخندقيقبيضبقسماط

نفرد شرائح الفراخ وتحشو بالجبنة الشيدر والجبنة الرومى ثم نقفلها جيدا ثم نضعها فى الدقيق ثم البيض ثم البقسماط ثم تحمر فى الزيت وتُقدم.





طريقة عمل الكوردن بلو للشيف حسن.



طريقة عمل الكوردن بلو للشيف حسن بالمقادير:



2 عدد صدور فراخ

ملح

فلفل

ماء بصل

عصير ليمون

زعتر مفروم

الحشو:

جبنه شيدر

2 قطعه لحمه باردة مكعبات

4 خلة خشب

1 كوب دقيق

2 بيض

1 كوب لبن

5 جم ملح

5 جم فلفل

2 كوب بقسماط ناعم

5 جم شطه

5 جم بصل بودر

5 جم ثوم بودرة 2 عدد صدور فراخملحفلفلماء بصلعصير ليمونزعتر مفرومالحشو:جبنه شيدر2 قطعه لحمه باردة مكعبات4 خلة خشب1 كوب دقيق2 بيض1 كوب لبن5 جم ملح5 جم فلفل2 كوب بقسماط ناعم5 جم شطه5 جم بصل بودر5 جم ثوم بودرة



طريقة عمل الكوردن بلو للشيف حسن بالخطوات:

-فى بولة نضع ملح وفلفل وعصير ليمون وزعتر مفروم وتتبل الفراخ.

-بعد ساعه تحشى الفراخ جبنه شيدر ولحمه باردة مكعبات وتغلق بأعواد خشبية.

-فى بولة نضع دقيق وبولة اخرى نضيف بيض ولبن وملح وفلفل ويقلبوا جيدا.

-فى زيت سخن يقلى الكوردن بلو.

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4 ملاعق كبيرة زبدة سائحة4 قطع كبيرة دجاج فيليه نصف ملعقة ملحفلفل اسودملعقة كبيرة باربكا (فلفل حلو )شرائح لانشونشرائح جبن شيدرملعقة كبيرة زيتون مخلي اسود او اخضر*للتغطية : 2 بيضة، ملح، فلفل، بقسماطنقوم بدق الدجاج الفيليه ثم نتبله بالملح والفلفل والبابريكا.بعد دقها افردي قطعة الفيليه ثم ضعي فوقها شريحة من اللانشون ..ثم شريحة من جبن الشيدر ثم بعض شرائح الزيتون.بالاعواد الخشبية أغلقي اطراف الفيليه واغمسي كل قطعة في البيض المتبل بالملح والفلفل ثم بالقسماط واقلبيها علي الوجهين.