طريقة عمل الكوردن بلو بطريقة سهلة بالصور والخطوات

طريقة عمل الكوردن بلو من الأطباق السهلة والسريعة التى يمكن تحضيرها بسهولة وأحلى من المحلات بطعم ومذاق مميز بطرق مختلفة إليك طريقة طريقة عمل الكوردن بلو المقلى وبطريقة سهلة بالصور إليك طريقة عمل الكوردن بلو سالى فؤاد وطريقة عمل الكوردن بلو للشيف حسن وعلى طريقة أمهر الشيفات
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طريقة عمل الكوردن بلو المقلى
المقادير طريقة عمل الكوردن بلو المقلى
2 شرائح لحم مدخن
2 صدر دجاج مخلي
2 شريحة جبن شيدر
2 ملعقة كبيرة مستردة
1 ملعقة صويا صوص
ملعقة صغيرة عصير ليمون
2 ملعقة كبيرة عسل
2 ملعقة كبيرة مستردة
1 ملعقة صويا صوص
ملعقة صغيرة عصير ليمون
2 ملعقة كبيرة عسل
طريقة التحضير كوردون بلو المقلى
فى وعاء يتبل الدجاج بالمستردة و العسل، وصوص الصويا وعصير الليمون وضعيها في الثلاجة لمدة 4 ساعات.
تفرد صدور الدجاج ويتم حشوها بالجبن الشيدر سخني الشواية واطهي الدجاج لمدة 5 دقائق لكل جانب وزعي شرائح الجبن واللحم المدخن على صدور الدجاج ثم لفيها ويتم وضعها فى البقسماط والبيض وتقلى.
طريقة عمل الكوردن بلو فاطمة أبو حاتى
مقادير طريقة عمل الكوردن بلو فاطمة أبو حاتى
- 12 شريحة من صدور الدجاج
- 12 شريحة لانشون لحم.
- 12 شريحة جبنة جودة.
- 4 بيضات.
- كوب دقيق.
- 2 كوب بقسماط خشن.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- ¾ ملعقة صغيرة بودرة ثوم.
- ½ ملعقة صغيرة فلفل حار بودرة.
- ملح وفلفل أسود.
طريقة عمل الكوردن بلو فاطمة أبو حاتى بالخطوات
- تبلي الدجاج و افردي شريحة الدجاج، ثم افردي فوقها اللانشون والجبن، ولفيها كالرول.
- بخلة أسنان ثبتي طرفي الرول في صينية مدهونة بالزيت رصي رولات الدجاج و ضعي الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة.
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مقادير عمل كوردن بلو سالى فؤاد:
4 ملاعق كبيرة زبدة سائحة
4 قطع كبيرة دجاج فيليه نصف ملعقة ملح
فلفل اسود
ملعقة كبيرة باربكا (فلفل حلو )
شرائح لانشون
شرائح جبن شيدر
ملعقة كبيرة زيتون مخلي اسود او اخضر
*للتغطية : 2 بيضة، ملح، فلفل، بقسماط
-طريقة "الكوردن بلو" سالى فؤاد:
نقوم بدق الدجاج الفيليه ثم نتبله بالملح والفلفل والبابريكا.
بعد دقها افردي قطعة الفيليه ثم ضعي فوقها شريحة من اللانشون ..ثم شريحة من جبن الشيدر ثم بعض شرائح الزيتون.
بالاعواد الخشبية أغلقي اطراف الفيليه واغمسي كل قطعة في البيض المتبل بالملح والفلفل ثم بالقسماط واقلبيها علي الوجهين.
طريقة عمل الكوردن بلو مروة الشافعى:
2 ملعقة كبيرة مستردة
1 ملعقة صويا صوص
ملعقة صغيرة عصير ليمون
2 ملعقة كبيرة عسل
2 شرائح لحم مدخن
2 صدر دجاج مخلي
2 شريحة جبن شيدر
1 ملعقة صويا صوص
ملعقة صغيرة عصير ليمون
2 ملعقة كبيرة عسل
2 شرائح لحم مدخن
2 صدر دجاج مخلي
2 شريحة جبن شيدر
خطوات عمل الكوردن بلو مروة الشافعى:
- بالمستردة مع العسل وصوص الصويا وعصير الليمون تبلي الدجاج وضعيها في الثلاجة.
- لمدة 5 دقائق سخني الشواية وأطهي الدجاج لكل جانب ووزعي شرائح الجبن واللحم المدخن على صدور الدجاج ثم لفيها وضعيها على الشواية لمدة دقيقتين أو حتى يذوب الجبن و ينضج الدجاج ويصير لونها ذهبيا,
- بالمستردة مع العسل وصوص الصويا وعصير الليمون تبلي الدجاج وضعيها في الثلاجة.
- لمدة 5 دقائق سخني الشواية وأطهي الدجاج لكل جانب ووزعي شرائح الجبن واللحم المدخن على صدور الدجاج ثم لفيها وضعيها على الشواية لمدة دقيقتين أو حتى يذوب الجبن و ينضج الدجاج ويصير لونها ذهبيا,
طريقة عمل الكوردن بلو بطريقة سهلة
طريقة عمل الكوردن بلو بطريقة سهلة بالمكونات:
2/1 كيلو فراخ
فلفل اسمر
100 جرام جبنة شيدر او فلامنك
100 جرام جبنة رومى مدخن
دقيق
بيض
بقسماط
طريقة عمل الكوردن بلو بطريقة سهلة بالخطوات:
نفرد شرائح الفراخ وتحشو بالجبنة الشيدر والجبنة الرومى ثم نقفلها جيدا ثم نضعها فى الدقيق ثم البيض ثم البقسماط ثم تحمر فى الزيت وتُقدم.
طريقة عمل الكوردن بلو للشيف حسن.
طريقة عمل الكوردن بلو للشيف حسن بالمقادير:
طريقة عمل الكوردن بلو للشيف حسن بالمقادير:
ملح
فلفل
ماء بصل
عصير ليمون
زعتر مفروم
الحشو:
جبنه شيدر
2 قطعه لحمه باردة مكعبات
4 خلة خشب
1 كوب دقيق
2 بيض
1 كوب لبن
5 جم ملح
5 جم فلفل
2 كوب بقسماط ناعم
5 جم شطه
5 جم بصل بودر
5 جم ثوم بودرة
طريقة عمل الكوردن بلو للشيف حسن بالخطوات:
-فى بولة نضع ملح وفلفل وعصير ليمون وزعتر مفروم وتتبل الفراخ.
-بعد ساعه تحشى الفراخ جبنه شيدر ولحمه باردة مكعبات وتغلق بأعواد خشبية.
-فى بولة نضع دقيق وبولة اخرى نضيف بيض ولبن وملح وفلفل ويقلبوا جيدا.
-فى زيت سخن يقلى الكوردن بلو.
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