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أخبار البلد

وزير خارجية أرمينيا: ندعم جهود مصر لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.. ونتمنى زيارة الرئيس السيسي لبلادنا قريبا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:45 م
جانب من وقائع المؤتمر
جانب من وقائع المؤتمر الصحفي بين الوزيرين
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محمد وديع
أكد وزير خارجية جمهورية أرمينيا زوهراب مناتساكانيان، أن العلاقات بين بلاده ومصر والعالم العربي مبنية على الصداقة، كجزء من منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى الدعم الذي قدمه العرب خلال سنوات الإبادة.


وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقد صباح اليوم، الأحد، بمقر وزارة الخارجية، إن زيارته الحالية هي لتقييم حجم العلاقات القائمة وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، لافتا إلى أن فرص إقامة أواصر تعاون كبيرة خاصة في مجال الأدوية والتعليم، مؤكدا دعم بلاده لجهود مصر لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.


وسلم الوزير دعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي من رئيس بلاده لزيارة أرمينيا في وقت قريب، مشيدا بدور مصر في دعم اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.


وشدد على احترام سيادة الدول والرغبة في تحقيق سلام أكثر واستقرار أكبر في منطقة شرق البحر المتوسط وشمال أفريقيا، وهي نفس الرغبة لتحقيق السلام في شمال القوقاز، مؤكدا دعم بلاده لقبرص واليونان في استثمار المناطق الاقتصادية.


وندد وزير خارجية أرمينيا بالتهديات الخاصة بنقل الإرهابيين والمرتزقة لمناطق الصراع، ولفت إلى ضرورة إيجاد حلول سياسية للتسوية الخاصة بالنزاعات والصراعات. وبالنسبة لصناع السلام يقدر شعب أرمينيا دعم مصر للاستقرار والسلام في المنطقة. 

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