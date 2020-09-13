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أرمينيا تعلق على قرارات مصر بشأن الملف الليبي

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:51 م
السفير زوهراب مناتساكانيان،
السفير زوهراب مناتساكانيان، وزير خارجية أرمينيا
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فرح علاء الخولي
قال زوهراب مناتساكانيان، وزير خارجية أرمينيا، إن هناك العديد من التهديدات التي يتعرض لها العالم كله، والتي تمثل خطرا كبيرا، ومن أبرزها الإرهاب، لافتا إلى أنه بحث عن آخر التطورات في المنطقة العربية من حيث وضع الجماعات الإرهابية بها.

 
وأضاف وزير الخارجية الأرميني، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري، أن أرمينيا تلتزم بالحياد دائما وبحل النزاعات على الصعيد الدولي، مشيرا إلى أن الحل الوحيد لكل المشاكل هو الحل السلمي، خاصة على الصعيد السياسي، ويجب أن تسعى كل الأطراف إلى تسوية المشكلات والتصالح فيما بينهم.


وأكد أنه يقدر الدعم المصري لإحلال السلام والاستقرار في مختلف أرجاء العالم بما ذلك ليبيا، لافتا إلى أن أرمينيا تعزز دورها وتدعم قرارات الرئيس السيسي في ذلك الملف.


ووجه شكرا خاصا للحكومة المصرية على حسن استضافتها المشرفة، خاصة أنه أول مرة يزور المنطقة العربية، مؤكدا أن كلا من الدولتين ستعمل على تعزيز علاقتها في مختلف المجالات.

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