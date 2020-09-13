ننشر فعاليات برنامج "عودة الروح" لشهر سبتمبر على مسرح ساحة الهناجر

تنطلق فعاليات برنامج "عودة الروح" لشهر سبتمبر، فى السابعة والنصف من مساء بعد غد الثلاثاء 15 سبتمبر الجارى، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، بدار الأوبرا المصرية .





وتبدأ أولى فعاليات برنامج شهر سبتمبر بمشاركة البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، حيث يقدم فريق شباب لايف بفرقة أنغام الشباب، برئاسة الفنان ماهر عبيد، مجموعة من أغانى الفريق إلى جانب أشهر أغانى كبار نجوم الطرب فى مصر .





وفى يوم ١٦ سبتمبر، يقدم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق، الفرقة الموسيقية للمركز، ليقضى رواد المسرح أجمل الأوقات مع عزف مجموعة من المقطوعات الموسيقية، بقيادة المايسترو تامر غنيم .





وتشدو الفنانة "فاطمة محمد علي" وفرقتها الموسيقية، يوم ١٧ سبتمبر، بأجمل الأغانى لكبار نجوم الطرب فى مصر والوطن العربى، وذلك بعد إهداء مشاركتها فى أغنية "المسرح شريان الأمة" بحفل يوم المسرح المصرى ضمن فعاليات الدورة ٢٧ لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بالمسرح القومي .





كما يشارك البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، أيام ١٨و١٩و٢٠ سبتمبر، برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوى، أوبريت "الليلة الكبيرة"، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، يعقبه العرض المسرحي "السيرة الهلامية" من انتاج فرقة مسرح الطليعة برئاسة الفنان شادى سرور، تأليف الحسن محمد، إخراج محمد الصغير .





أما يوم ٢١و٢٢ سبتمبر تشارك الفرقة القومية للفنون الشعبية، برئاسة المخرج هانى النابلسى، والتى تعد أحد أعرق الفرق الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، بمجموعة من أشهر الاستعراضات التى قدمتها طوال تاريخها الفنى .





ويعيش جمهور مسرح ساحة، يوم ٢٣ سبتمبر، مع فرقة "غنا مصري" بقيادة المايسترو محمد باهر، وأجمل الأصوات والأغانى يتغنى بها الفنانون "رباب ناجي – ماهر محمود – مصطفى سامي"، وقد حققت الفرقة نجاحات عديدة فى مجموعة كبيرة من الحفلات.





أما يوم ٢٤ سبتمبر، تعود فرق "بيت الفنون الشعبية" لخشبة المسرح، ليسعد الجمهور بأغانى الفن الشعبى الأصيل والمواويل الشعبية، تقدمها الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، برئاسة الدكتور أسامة زغلول، بمصاحبة الطبل البلدى والناى والمزمار والربابة .





ولأول مرة بساحة الهناجر، تشدو الفنانة "أميرة رضا" وفرقتها الموسيقية، يوم ٢٥ سبتمبر، بباقة متنوعة من أغانى زمن الفن الجميل، وقد غنت أميرة رضا، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الجلسة الختامية من المؤتمر الوطني الثاني للشباب الذي عقد في أسوان .





ويختتم برنامج "عودة الروح" لشهر سبتمبر، بالعرض المسرح " سينما مصر"، الذى يعرض أيام ٢٨ و٢٩و٣٠، بطولة مجموعة من الشباب خريجى الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، والعرض رؤية وإخراج خالد جلال.





وتبدأ حفلات البرنامج يوميا فى السابعة والنصف مساء، مع حرص القطاع على تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية، أسعار التذاكر ٢٠ و٣٠ جنيه .



