مظاهرات واشتباكات مع الشرطة في سويسرا بسبب إجراءات كورونا

حالة من الهرج أصابت الشوارع السويسرية، بعد حدوث اشتباكات بين الشرطة ومحتجين، خرجوا في مظاهرة غير مرخصة، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.





وواجهت الشرطة السويسرية في مدينة برن مئات الشباب بخراطيم المياه والرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع لتفريقهم وهم ويسيرون في مظاهرة غير مرخصة.





وواجه الشباب الشرطة عندما منعتهم من التقدم، بـفوارغ الزجاجات والحجارة والأدوات الحادة، فضلا عن إغلاقهم الشوارع بالحواجز وإشعالهم النيران وإطلاقهم للألعاب النارية، وهو الأمر الذي مثل تهديدًا لأمن المواطنين أوجب تدخل الشرطة لحفظ الأمن.





وتجمعت حشود في ساحة الأمم خارج مقر الأمم المتحدة مطالبين برفع قيود كوفيد -19، ونددوا بالارتداء الإلزامي لكمامات في مواقف معينة والإجراءات التي فرضها السياسيون، كما قاموا بانتقاد وسائل الإعلام لتغطيتها لفيروس كورونا.





وشوهدت أعلام سويسرا وفرنسا والولايات المتحدة والسويد وسط الحشود.





وارتدت أقلية صغيرة فقط من المتظاهرين الأقنعة.





وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان على منظمة الصحة العالمية ، التي يقع مقرها الرئيسي في جنيف ، وانتقدوا الهيئة العالمية لجهودها في إيجاد لقاح لفيروس كوفيد -19.





واتهم البعض منظمة الصحة العالمية بأنها تخضع لسيطرة مصالح خارجية.





ونظمت احتجاجات مماثلة في عدة مدن سويسرية في مايو عندما كان هناك حظر على مستوى البلاد، بمنع أكثر من خمسة أشخاص من التجمع في الأماكن العامة.





وارتداء الكمامات أمر إلزامي في وسائل النقل العام السويسرية والرحلات الجوية وفي مطاري بازل وجنيف.







