طريقة عمل سينابون لـ رانيا الجزار

يعد السينابون من أشهى الحلويات التى يعشقها الأطفال والكبار وبدلا من تحمل تكاليف اضافية عند شرائها من المحلات، يمكنك اعدادها فى المنزل بخطوات بسيطة.





نقدم لكم طريقة عمل سينابون بخطوات الشيف رانيا الجزار مقدمة برنامج نص مشكل على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير سينابون

العجينة : نصف كوب زبده طريه

بيضة

بياض بيضة

كيس فانليا

نصف كوب سكر عادي

ملعقى ملح صغيرة

4 أكواب دقيق

ملعقة صغيرة محسن خبز

ملعقة كبيرة خميرة فورية

كوب لبن

نصف ملعقة صغيرة ملح

كوب سكر بني

4 ملاعق كبيرة قرفة

كوب زبدة طرية مخفوقة

صوص الشيكولاتة :

كيلو شيكولاتة مقطعة صغير او مبشورة

كيلو كريمة لباني

ملعقة كبيرة زبدة

ملعقة كبيرة عسل جلوكوز

100 جرام عين جمل

صوص كراميل

طريقة تحضير سينابون

إخلطى الدقيق الفانيليا والسكر والملح مع الزبدة واللبن فى العجان الكهربي





ضيفى محسن الخبز والخميرة والبيض وقلبى





اتركى العجينة لتتخمر لمدة ½ ساعة





افردى العجينة بالنشابة ورشيها بالدقيق





ضعى الزبدة اللينة على العجينة





اخلطى السكر البنى والقرفة ورشيها على الزبدة على العجينة





لفى العجينة رول وقطعيها إلى شرائح بالطول بعرض 3 أصابع





رصى السينابون على ورق زبدة وأدخليه الفرن على درجة حرارة 190 حتى النضج



* سيحى الشكولاتة مع الكريمة اللبانى على نار هادئة و أضيفى ملعقة الزبدة وملعقة العسل الجلوكوز

* ضعى على الوجة صوص الشكولاتة وصوص الكراميل وزينى الوجة بقطع عين الجمل



