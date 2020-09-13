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اقتصاد

البورصة تربح نصف مليار جنيه بختام تعاملات أول الأسبوع

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:20 م
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
اختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي لمؤشراتها بدعم من مشتريات المستثمرين على الاسهم القيادية والمتوسطة.. تربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو نصف مليار جنيه مسجلا مستوى 617.389 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 11091 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 2012 نقطة.

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زاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 12805 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 4237 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 1879 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2763 نقطة.   

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