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أخبار البلد

نسبة التنفيذ 93%.. وزير النقل يتفقد محور سمالوط على النيل بتكلفة 1.872 مليار جنيه

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:02 م
جولة وزير النقل
جولة وزير النقل
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حمادة خطاب
واصل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولته التفقدية اليوم، الأحد.


وقام الوزير يرافقه محافظ المنيا، بمتابعة معدلات تنفيذ محـور سمالوط على النيل، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.872 مليار جنيه، وطوله 24 كم وعرضه 21 مترًا، والذي يشتمل 47 عملًا صناعيًا، منها 30 كوبري أهمها "كوبري التقاطع مع  الطريق الصحراوي الشرقي، كوبري أعلى نهر النيل، كوبري أعلى ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة - أسوان والطريق الزراعي الغربي، كوبري أعلى الطريق الصحراوي الغربي، و17 نفقًا لتفادي التقـاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، حيث بلغت نسبة تنفيذه 93%.


كما تفقد وزير النقل قطاعات المشروع المختلفة، وتابع الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال الصناعية بالمحور من "الكباري والأنفاق"، حيث أكد الوزير أنه جار الانتهاء من أعمال الطرق بالمحور، وأن جميع الأعمال تتم وفقا لقياسات الجودة العالية، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة للمحور، حيث سيساهم  في ربط التجمعات التنموية الصناعية شرق النيل بالمناطق  الزراعية غرب النيل بالتجمعات السكانية في المنيا.


ولفت إلى أن المحور يربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق (القاهرة- أسيوط) الصحراوي الغربي، عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) شمال مدينة سمالوط، وسيساهم  في تنمية وخدمة العديد من المناطق الزراعية والصناعية من أهمها مناطق الاستصلاح الزراعي غرب المنيا ومصنع الأسمنت ومحاجر الرخام ومحاجر الطوب الحجري شرق النيل.


كما وجه الوزير قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري بتطوير وتوسيع محطة تحصيل الرسوم بمحافظة المنيا، والتي تقع  على الطريق الصحراوي الغربي لتصبح 8 حارات في كل اتجاه.


جدير بالذكر أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبحيث يكون المحور عرضيا متكاملا يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل، تم التخطيط لإنشاء 21 محورا جديدا على النيل تضاف على محاور وكباري النيل القائمة، بحيث تربط هذه المحاور شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى لعبور النيل فقط منها، و13 محورا فى الصعيد بتكلفة إجمالى 19 مليار جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ 3 محاور منها عند مدن "بنى مزار – طما – جرجا"، وجار العمل ولأول مرة فى تنفيذ 9 محاور على النيل في الصعيد فى وقت واحد (عدلي  منصور – سمالوط – قوص  – كلابشة – ديروط – دراو – بديل خزان  أسوان – الفشن - أبوتيج)، وسيتم افتتاح 5 محاور منها خلال الفترة القادمة، ومن المخطط بدء العمل في إنشاء محور منفلوط في العام المالي 2021/2022.
نسبة التنفيذ 93%.. وزير النقل يتفقد محور سمالوط على النيل بتكلفة 1.872 مليار جنيه
نسبة التنفيذ 93%.. وزير النقل يتفقد محور سمالوط على النيل بتكلفة 1.872 مليار جنيه
نسبة التنفيذ 93%.. وزير النقل يتفقد محور سمالوط على النيل بتكلفة 1.872 مليار جنيه
نسبة التنفيذ 93%.. وزير النقل يتفقد محور سمالوط على النيل بتكلفة 1.872 مليار جنيه
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