نسبة التنفيذ 93%.. وزير النقل يتفقد محور سمالوط على النيل بتكلفة 1.872 مليار جنيه

واصل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولته التفقدية اليوم، الأحد.









وقام الوزير يرافقه محافظ المنيا، بمتابعة معدلات تنفيذ محـور سمالوط على النيل، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.872 مليار جنيه، وطوله 24 كم وعرضه 21 مترًا، والذي يشتمل 47 عملًا صناعيًا، منها 30 كوبري أهمها "كوبري التقاطع مع الطريق الصحراوي الشرقي، كوبري أعلى نهر النيل، كوبري أعلى ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة - أسوان والطريق الزراعي الغربي، كوبري أعلى الطريق الصحراوي الغربي، و17 نفقًا لتفادي التقـاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، حيث بلغت نسبة تنفيذه 93%.











كما تفقد وزير النقل قطاعات المشروع المختلفة، وتابع الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال الصناعية بالمحور من "الكباري والأنفاق"، حيث أكد الوزير أنه جار الانتهاء من أعمال الطرق بالمحور، وأن جميع الأعمال تتم وفقا لقياسات الجودة العالية، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة للمحور، حيث سيساهم في ربط التجمعات التنموية الصناعية شرق النيل بالمناطق الزراعية غرب النيل بالتجمعات السكانية في المنيا.











ولفت إلى أن المحور يربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق (القاهرة- أسيوط) الصحراوي الغربي، عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) شمال مدينة سمالوط، وسيساهم في تنمية وخدمة العديد من المناطق الزراعية والصناعية من أهمها مناطق الاستصلاح الزراعي غرب المنيا ومصنع الأسمنت ومحاجر الرخام ومحاجر الطوب الحجري شرق النيل.











كما وجه الوزير قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري بتطوير وتوسيع محطة تحصيل الرسوم بمحافظة المنيا، والتي تقع على الطريق الصحراوي الغربي لتصبح 8 حارات في كل اتجاه.







