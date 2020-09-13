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رياضة

أخبار الرياضة.. محمد صلاح مطلوب في برشلونة.. شوبير يتقدم ببلاغ جديد ضد نجم الزمالك.. خطوة واحدة تفصل إيهاب جلال عن تدريب بيراميدز

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:05 م
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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محمد السعيد
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

قدم الإعلامى أحمد شوبير بلاغا ضد أسامة حسن نجم الزمالك، حيث أعلن ذلك من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وضع إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة شرطا وحيدا للموافقة على الرحيل إلى بيراميدز وتولي تدريب الفريق فى الوقت الحالى بعد تلقيه عرض رسمى خلال الأيام القليلة الماضية.

أكد شجاك سوارت، لاعب منتخب هولندا السابق وصديق رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، أن البلوجرانا يرغب في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح.


استقرت لجنة التخطيط بالأهلي بشكل نهائي على استمرار سيد عبدالحفيظ في منصبه كمدير للكرة وعدم المساس به نهائيًا في تشكيل الجهاز الفني للموسم المقبل.

وافق مجلس إدارة النجوم على رحيل كريم فؤاد لاعبه المعار لإنبي إلى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مقابل 10 ملايين جنيه بجانب مزايا تعاقدية أخرى مرتبطة بمشوار اللاعب مع الأهلى واحترافه فى المستقبل.

يكثف مسئولو النادى الأهلى من مفاوضاتهم مع محمد إبراهيم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد المستويات الفنية المميزة التى قدمها اللاعب مع فريقه خلال الموسم الكروى المقبل.

أبدى أحمد حسن قائد منتخب مصر استياءه الشديد من تمسك النادي الأهلي بـ"صالح جمعة" رغم تعدد أزمات اللاعب في السنوات الماضية.

كشف محمد حمص مدرب فريق الإسماعيلي عن سبب استقالته من الجهاز الفني للدراويش.


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