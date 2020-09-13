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رياضة

خاص .. كريم فؤاد على رادار الأهلي وخطوة واحدة تفصل الإعلان الرسمي

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:23 م
كريم فؤاد
كريم فؤاد
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عمرو الحلواني
وافق مجلس إدارة النجوم على رحيل كريم فؤاد لاعبه المعار لإنبي إلى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مقابل 10 ملايين جنيه بجانب مزايا تعاقدية أخرى مرتبطة بمشوار اللاعب مع الأهلى واحترافه فى المستقبل.

وعلم " صدى البلد " أن إدارة النجوم أبدت موافقتها على رحيل كريم فؤاد إلى الأهلى خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد العرض الأهلاوى الجيد بالنسبة للاعب.

وطالبت إدارة النجوم الأهلى بالوصول إلى نقطة اتفاق مع إنبي من أجل حسم ضم اللاعب بشكل رسمي، خاصة أن لديه بندا فى إعارته لإنبي يسمح له بالاستمرار مع الفريق البترولى لمدة عام آخر حال رؤية مسئولى البترولى ذلك، ويستعد الأهلى إلى الدخول فى مفاوضات رسمية مع إنبي لحسم كافة الأمور المتعلقة بضم كريم فؤاد.

ونجح كريم فؤاد فى خطف كل الأنظار إليه خلال الموسم الكروى الجارى بعد المستويات المميزة التى يقدمها مع إنبي، وهو ما أدى إلى إعجاب رينيه فايلر بقدراته الفنية وطالب التعاقد معه لخلافة أحمد فتحى والذى قرر الرحيل إلى بيراميدز.

يذكر أن الأهلى نجح فى حسم تعاقده مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، ووقع اللاعب بشكل رسمي لمدة 5 سنوات بداية من الموسم الكروى الجديد.
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