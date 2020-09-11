عمر ربيع ياسين: الأهلي أنهى صفقة كريم فؤاد مقابل 12 مليون جنيه

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن الأهلى أنهى صفقة كريم فؤاد لاعب النجوم المعار إلي نادي انبي، مقابل 12 مليون جنيه، بعد اتفاقه مع مسؤولي النجوم على شراء عقد اللاعب.
وقال عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الأهلي بعد انهاء الصفقة مع النجوم، يتفاوض حاليًا مع نادي انبي من أجل اقناعه بالتراجع عن تمديد اعارة اللاعب في الموسم الجديد، خصوصا في ظل وجود بند يسمح للفريق البترولي بتمديد إعارة كريم فؤاد لمدة موسم جديد دون الرجوع لمسؤولي النجوم.
ويستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لمواجهة منافسه الإسماعيلي مساء غد الجمعة، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري.
وتقام مباراة الأهلي والإسماعيلي مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة 26، من المسابقة المحلية على أرضية ملعب استاد القاهرة.
ويسعي الأهلي لمواصلة الفوز في مباريات الدوري، خاصة مع اقتراب تحقيقه للقب الـ42 في تاريخه حال حاجته لثلاثة نقاط فقط، إذا فاز على الدارويش بعد تعادل الزمالك أمام سموحة.