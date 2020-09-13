الأهلي يرد على دعم محمد صلاح وليفربول لـ مؤمن زكريا

وعلق الحساب الرسمي لـ الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " على إشادة ليفربول بتصرف محمد صلاح والدعاء لـ مؤمن زكريا بالشفاء.. وكتب :" لوجه المُشرق للرياضة ".

علق نادي ليفربول الإنجليزي على دعم محمد صلاح نجم الفريق والمنتخب الأول لـ مؤمن زكريا نجم الأهلي خلال احتفاله بالهدف؛ وأشار بيده برقم 8 وهو رقم مواطنه مع المارد الأحمر.





ونشر الحساب الرسمي لـ ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لـ محمد صلاح أثناء الاحتفال بالهدف.





وعلق: "صلاح يدعم صديقه في المنتخب ولاعب الأهلي المصري مؤمن زكريا الذي يمر بأزمة صحية في الآونة الأخيرة، ويحتفل على طريقته. نتمنى السلامة لمؤمن، ستعود أقوى".





وسجل محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الهدف الرابع في شباك ليدز يونايتد لتصبح النتيجة 4-3 لصالح الريدز في الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة الدورى الممتاز الانجليزي "البريميرليج" .





واحتفل الفرعون المصري على طريقة مؤمن زكريا لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر وأشار بيده برقم ثمانية وهو رقم مواطنه مع المارد الأحمر.