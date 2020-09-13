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محافظات

رئيس مدينة مرسى علم يلتقي بأهالي قريتي برانيس وأبو غصون لحل مشاكلهم

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:52 م
اجتماع رئيس مدينة
اجتماع رئيس مدينة مرسى علم
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إبراهيم جادالله

اجتمع اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة مرسي علم، بأهالي ومشايخ قرية أبو غصون، وقرية برانيس جنوب مدينة مرسي علم بالبحر الأحمر، لحل مشكلاتهم والعمل علي إيجاد حلول جذرية لها.

 

وتفقد رئيس مدينة مرسي علم، الوحدة الصحية لقرية برانيس وقرية أبو غصون، وكذلك محطات الكهرباء، ووحدات التوطين، والمرور على مخرات السيول والبرابخ للاطمئنان على مدى جاهزيتها.

 

أكد رئيس مدينة مرسي علم،  علي تلافى جميع المعوقات التي تواجه المواطنين وحلها على الفور، كما تفقد وحدات التوطين ومدى جاهزيتها استعدادا لتسليمها لمستحقينها، وقام بالمرور على محطات الكهرباء والاطمئنان على مدى تشغيلها.

 

أشار رئيس مدينة مرسي علم أنه تفقد الوحدة الصحية بهدف متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالوحدات الصحية بالقرى والمدينة بالكامل، الالتزام على تقديم خدمة صحية لائقة للمواطن.

 

أكد أن مدينة مرسى علم أعدت خطة متكاملة لمجابهة جميع الأخطار والتصدى لكافة الأزمات ، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة كافة الأخطار المحتملة للحفاظ على سلامة المواطنين.

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