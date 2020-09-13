أيمن المزين يعلن قائمة طنطا لمواجهة أسوان

حراسة المرمي: محمد أسرف ، علي فرج.

خط الدفاع: محمود مسعود ، سليمان عبدربه، محمد الشاذلي ، أحمد صافي ، محمود منصور ، إيهاب سمير

خط الوسط: حسام غالي ، مصطفي أمين ، أحمد الشناوي ، محمود كابونجا ، وليد عادل ، أحمد فهمي ، أحمد أوكا .





الهجوم: محمد ماجد أونش ، حسن فيصل ، سلام فؤاد ، هاني رشدي، هشام شعبان



