أيمن المزين يعلن قائمة طنطا لمواجهة أسوان

أعلن أيمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن قائمة فريقه لمواجهة نادي أسوان في المباراة التي تجمع بينهما غدا " الأثنين "، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري المصري .
وجاءت قائمة طنطا لمواجهة أسوان كالتالي :-
حراسة المرمي: محمد أسرف ، علي فرج.
خط الدفاع: محمود مسعود ، سليمان عبدربه، محمد الشاذلي ، أحمد صافي ، محمود منصور ، إيهاب سمير
خط الوسط: حسام غالي ، مصطفي أمين ، أحمد الشناوي ، محمود كابونجا ، وليد عادل ، أحمد فهمي ، أحمد أوكا .
الهجوم: محمد ماجد أونش ، حسن فيصل ، سلام فؤاد ، هاني رشدي، هشام شعبان
ويحتل طنطا المركز الأخير من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة .
ويأمل أيمن المزين في تحقيق الفوز أمام نادي أسوان والحصول على ثلاثة نقاط من أجل الأرتقاء بجدول تريتب الدوري المصري.