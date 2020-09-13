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رياضة

أيمن المزين يعلن قائمة طنطا لمواجهة أسوان

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 06:07 م
أيمن المزين المدير
أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا
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حسام الحارتي
أعلن أيمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن قائمة فريقه لمواجهة نادي أسوان في المباراة التي تجمع بينهما غدا " الأثنين "، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري المصري .

وجاءت قائمة طنطا لمواجهة أسوان كالتالي :-

حراسة المرمي: محمد أسرف ، علي فرج.

خط الدفاع: محمود مسعود ، سليمان عبدربه، محمد الشاذلي ، أحمد صافي ، محمود منصور ، إيهاب سمير
 
خط الوسط: حسام غالي ، مصطفي أمين ، أحمد الشناوي ، محمود كابونجا ، وليد عادل ، أحمد فهمي ، أحمد أوكا . 

الهجوم: محمد ماجد أونش ، حسن فيصل ، سلام فؤاد ، هاني رشدي، هشام شعبان 

ويحتل طنطا المركز الأخير من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة .

ويأمل أيمن المزين في تحقيق الفوز أمام نادي أسوان والحصول على ثلاثة نقاط من أجل الأرتقاء بجدول تريتب الدوري المصري.
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