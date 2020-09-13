حجز مدير مصنع حلويات وإعدام 72 ألف قطعة حلوى فاسدة بالقاهرة

أمرت نيابة الظاهر الجزئية، حجز صاحب مصنع حلويات بدون ترخيص علي ذمة التحريات، وامرت النيابة بإعدام 72 ألف قطعة حلوى تم ضبطها داخل المصنع، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.





تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بلاغا بضبط 1,500 طن عسل جلوكوز - 1 طن سكر- 72000 قطعة حلوى - 180 كيلو جرام عرق حلاوة - 100 كيلو جرام فول سودانى ، بحوزة مسئول عن مصنع حلوى جافه بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الظاهر ، وقيامه بتصنيع كميات كبيرة من الحلوى الجافة بقصد طرحها بالأسواق.





تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.







