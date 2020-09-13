لجنة مكافحة كورونا: المصريون لن يكونوا فئران تجارب لـ اللقاحات.. فيديو

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، شروط التطوع لاختبار لقاحات فيروس كورونا.









وقال حسني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: "شروط التطوع لتلقي لقاح كورونا تتضمن أن تكون الفئة العمرية للمتطوعين تبدأ من 18 عاما فأكثر، وأن يكون المتطوع مقيما بمصر، ولديه القدرة النفسية لخوض التجرية، ولا يعاني من حمى أو سعال أو حساسية قبل 14 يوما من تقدمه، فضلا عن عدم جواز تقدم مرضى الصرع والتشنج والأوعية الدموية والقلب».









وتابع: «السيدات الحوامل ومن لهن الرغبة بالحمل خلال العام المقبل ممنوعات من التطوع لتلقي لقاح كورونا»، مشيرا إلى أن التجارب السريرية للقاحات تمر بـ 3 مراحل بصفة عامة.









وأكمل:«المصريون لن يكونوا فئران تجارب، لن نعطي أي مواطن اللقاح إلا بعد التأكد من التجارب خلال أول مرحلتين، وهو ما حدث»، متابعا «مرجح أن تحدث أعراض جانبية طفيفة بعد تلقي المتطوع اللقاح مثل ارتفاع الحرارة بقيمة نصف درجة أو التهابات بسيطة بالجيوب الأنفية لمدة لا تتخطى يومين أو 3 أيام».









وأردف: «أنا شخصيا ونجلي سجلنا كمتطوعين لتلقي اللقاح، ونحتاج إلى 6 آلاف متطوع لانتهاء الدراسة، وأعتقد مع أول العام المقبل نبدأ مرحلة التصنيع حال انتهاء اختبار اللقاح».