فرنسا تدين إعدام إيران للمصارع نافيد أفكاري





أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأحد، إقدام السلطات الإيرانية على إعدام المصارع الإيراني الشاب نافيد أفكاري بعد إدانته بالقتل خلال احتجاجات عام 2018، ما أثار صدمة دولية.





وفي وقت سابق، وصف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إعدام النظام الإيراني للمصارع الشاب بـ "الاعتداء الشائن على الكرامة الإنسانية"، مضيفا أن "أصوات الشعب الإيراني لن يتم كتمانها".





كما عبّرت اللجنة الأولمبية الدولية، عن صدمتها لتنفيذ حكم الإعدام بحق أفكاري، وقالت في بيان إنها "حزينة جدًا" و"مصدومة من هذا الإعلان.





كان التلفزيون الإيراني قد أعلن، في وقت مبكر من السبت، أن السلطات نفذت حكم الإعدام بحق المصارع الشاب نافيد أفكاري، التي أثارت قضيته اهتمام العالم، بسبب تقارير أفادت بانتزاع اعترافاته تحت التعذيب.





ونقل الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية "إيريب نيوز"، عن المدعي العام لمحافظة فارس، كاظم موسوي، قوله إنه تم تنفيذ الحكم بحق أفكاري، صباح السبت، في سجن عادل آباد بمدينة شيراز.



