الهندسة الإذاعية تكشف سبب انقطاع الكهرباء بمبنى الوطنية للإعلام

أكد مصدر مسئول بقطاع الهندسة الإذاعية بالوطنية للإعلام أن انقطاع الكهرباء عن المبنى الملحق ( ص ) بمبني الوطنية للإعلام الذي حدث مساء اليوم، جاء نتيجة بعض الإصلاحات التى تقوم بها شركة الكهرباء بخط منطقة السبتية و خط ماسبيرو ١ .









كما أكد المصدر أن هذا الانقطاع لم يؤثر نهائيا على الاحمال الالكترونية الخاصة بالاستديوهات، حيث تم على الفور دخول المولدات الـ UPS حتى تم النقل على الخط الثالث وأن ذلك استغرق ثواني معدودة و كان التأثير فقط على الإنارة و أجهزة التكييف و ذلك حتى رجوع الخطين مرة أخرى.



