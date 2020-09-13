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رياضة

وزير الرياضة: قرعة كأس العالم لليد تجاوزت المليار مشاهدة.. فيديو

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 08:43 م
جانب من قرعة كأس
جانب من قرعة كأس العالم لليد
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ريهام بكير - عبدالله هشام
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، أن نسبة المشاهدة لحفل قرعة بطولة العالم لليد تخطت مليار مشاهدة من مختلف دول العالم .

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها وزير الرياضة بالصالة المغطاة الرئيسية باستاد القاهرة ، يرافقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي  لكرة اليد واللواء أركان حرب ايهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية، واللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة .

وشدد الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال البطولة بتنسيق اللجنة الطبية المشكلة من الإتحاد الدولي لليد والجهات والمؤسسات ذات الشأن بمصر.

تستضيف الصالة المغطاة الرئيسية باستاد القاهرة والتي تتسع 22 ألف مشجع ،  مباريات المجموعة الرابعة التي تضم مصر والسويد والتشيك وممثل أمريكا الجنوبية ، و مباريات المجموعة الرابعة التي تضم الدنمارك والأرجنتين والبحرين والكونغو الديمقراطية.
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