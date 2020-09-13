وزير الرياضة: قرعة كأس العالم لليد تجاوزت المليار مشاهدة.. فيديو

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، أن نسبة المشاهدة لحفل قرعة بطولة العالم لليد تخطت مليار مشاهدة من مختلف دول العالم .





جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها وزير الرياضة بالصالة المغطاة الرئيسية باستاد القاهرة ، يرافقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد واللواء أركان حرب ايهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية، واللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة .





وشدد الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال البطولة بتنسيق اللجنة الطبية المشكلة من الإتحاد الدولي لليد والجهات والمؤسسات ذات الشأن بمصر.



