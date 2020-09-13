أشرف صبحي: الأحداث الرياضية الكبرى أفضل تسويق للدولة المنظمة وعامل جذب سياحي

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه في ظل ظروف أزمة فيروس كورونا المستجد استطاعنا ان ننفذ المنشأت الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة اليد، مؤكدا أن العمل على هذا الملف ليلا ونهار.





وأضاف صبحي، حوار عبر الفيديو كونفرس، مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، مساء اليوم الأحد، أن ما نقوم به من إنشاءات يليق بالبنية التحتية للرياضة المصرية، متابعا أنه انجزنا صالات كأس العالم لكرة اليد خلال عامين وهذا الأمر يعتبر انجاز حقيقيًا.





وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن جود كل هذا العدد من القيادات التنفيذية هذا الملف يسير مع العمل التكاملي للدولة المصرية.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى أن الأحداث الرياضية الكبرى أفضل تسويق للدولة المنظمة وتعدعامل جذب سياحي.



