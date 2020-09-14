AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

استمرار قطع الكهرباء.. شكوى سكان شارع متحف المطرية في حلمية الزيتون

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
اشتكى المواطن فايق السنباطي، المقيم فى شارع 28 من متحف المطرية بمساكن حلمية الزيتون حي عين شمس التابع لمحافظة القاهرة، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من استمرار قطع التيار الكهربائى بالمنطقة يوميا.

وقال فى رسالته :  نعانى نحن أهالى المنطقة من استمرار ضعف الكهرباء والتيار غير مستقر، ما يشكل خطرا على الأجهزة الكهربائية والثلاجات، ونريد حلا لمشكلة الانقطاع .

أقراء ايضا 


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سكان شارع بشتيل الرئيسى بإمبابة يشكون من عدم إنارته

بنمشى فى الضلمة.. سكان ابنى بيتك بحدائق أكتوبر يستغيثون من عدم إضاءة أعمدة الإنارة

عدم انتظام التيار الكهربائى.. شكوى امتداد أولاد شكل بترسا

أهالي حي المطرية بالقاهرة يشكون انتشار أكوام القمامة

أهالى قرية القبلى قمولا بالأقصر يستغيثون من تهالك أسلاك أعمدة الإنارة

سكان الحى السويسرى بمدينة نصر يطالبون بإنارة الشوارع

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيله.. تفاصيل وفاة إبراهيم سعفان بأزمة قلبية

صلاة الحاجة.. كيفيتها ووقتها ودعاؤها

قبل موقعة حسم الدوري.. الأهلي ملك الأرقام القياسية

بعد إعلان اتحاد الكرة.. جدول مباريات النادي الأهلي بالدوري والكأس

بعد إعلان اتحاد الكرة.. جدول مباريات نادي الزمالك بالدوري والكأس

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا أثر له.. مسلح أمريكي يفتح النار على ضابط وشرطية ثم يهرب.. فيديو

ظاهرة فريدة.. تعامد القمر على الكعبة خلال ساعات.. وفائدته في تحديد القبلة

أحدث مفاجآت 2020.. كورونا يهدد احتفالات أعياد الميلاد بالإلغاء.. صور