استمرار قطع الكهرباء.. شكوى سكان شارع متحف المطرية في حلمية الزيتون

اشتكى المواطن فايق السنباطي، المقيم فى شارع 28 من متحف المطرية بمساكن حلمية الزيتون حي عين شمس التابع لمحافظة القاهرة، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من استمرار قطع التيار الكهربائى بالمنطقة يوميا.





وقال فى رسالته : نعانى نحن أهالى المنطقة من استمرار ضعف الكهرباء والتيار غير مستقر، ما يشكل خطرا على الأجهزة الكهربائية والثلاجات، ونريد حلا لمشكلة الانقطاع .





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



