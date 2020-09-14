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ديني

3 يتبعون الميت بالجنازة.. علي جمعة: واحد فقط منهم لن يتركك عند باب القبر

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
علي جمعة: واحد فقط
علي جمعة: واحد فقط منهم لن يتركك عند باب القبر
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أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه أرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح لنا في الدنيا والآخرة . 

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وأوضح «جمعة»، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هناك ثلاثة يتبعون الميت ويتركونه عند باب القبر، ولا يتبقى منهم سوى واحد وهو عمله، مستشهدًا بما روي في صحيح البخاري، عن أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «- يتبعُ الميِّتَ ثلاثٌ فيرجِعُ اثنانِ ويبقَى واحِدٌ يتبعُه أَهلُه ومالُه وعملُه فيرجعُ أَهلُه ومالُه ويبقى عملُهُ».

وأضاف أنه رغم دعوة المنهج الرباني لحب الحياة والاستمتاع بالمباح في الدنيا، لكنه أيضًا رسخ فكرة الفناء، وبأن كل شيء إلى زوال إلا وجه الكريم، فغدًا يترك الإنسان الدنيا ويقف بين يدي الله ليُحاسب، ويترك كل شيء على باب القبر إلا عمله.

وأكد أن كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه تُرجعون، والخسران الكبير هو غفلة العبد عن أعمال في الدنيا يجدها في موازين حسناته يوم القيامة، منوهًا بأن الله تعالى لا يحب هذا الحال من نسيان العبد لقاء ربه والانشغال بدنياه عن آخرته.

وتابع: وإنما أن يستمتع بدنياه وتكون عينه دائمًا على الآخرة، منبهًا إلى أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم ينه عن الاستمتاع بالحياة، لكنه أوصى بالحرص على الآخرة أيضًا.

ودلل على أنه يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله، وعند باب القبر يتركه أهله وماله، ولا يتبقى له سوى عمله ليدخل به قبره، مستندًا إلى ما قال لنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «يَتْبَعُ الميِّتَ ثَلاثَةٌ : أهْلُهُ ومَالُهُ وعَمَلُهُ. فَيَرْجِعُ اثْنَانِ، ويَبْقَى وَاحِدٌ: يَرْجِعُ أَهْلُهُ ومَالُهُ، ويَبْقَى عَمَلُهُ».





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