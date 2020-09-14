3 يتبعون الميت بالجنازة.. علي جمعة: واحد فقط منهم لن يتركك عند باب القبر





وأضاف أنه رغم دعوة المنهج الرباني لحب الحياة والاستمتاع بالمباح في الدنيا، لكنه أيضًا رسخ فكرة الفناء، وبأن كل شيء إلى زوال إلا وجه الكريم، فغدًا يترك الإنسان الدنيا ويقف بين يدي الله ليُحاسب، ويترك كل شيء على باب القبر إلا عمله.





وأكد أن كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه تُرجعون، والخسران الكبير هو غفلة العبد عن أعمال في الدنيا يجدها في موازين حسناته يوم القيامة، منوهًا بأن الله تعالى لا يحب هذا الحال من نسيان العبد لقاء ربه والانشغال بدنياه عن آخرته.





وتابع: وإنما أن يستمتع بدنياه وتكون عينه دائمًا على الآخرة، منبهًا إلى أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم ينه عن الاستمتاع بالحياة، لكنه أوصى بالحرص على الآخرة أيضًا.





ودلل على أنه يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله، وعند باب القبر يتركه أهله وماله، ولا يتبقى له سوى عمله ليدخل به قبره، مستندًا إلى ما قال لنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «يَتْبَعُ الميِّتَ ثَلاثَةٌ : أهْلُهُ ومَالُهُ وعَمَلُهُ. فَيَرْجِعُ اثْنَانِ، ويَبْقَى وَاحِدٌ: يَرْجِعُ أَهْلُهُ ومَالُهُ، ويَبْقَى عَمَلُهُ».















