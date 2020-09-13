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فن

لا يتألم إلا من كان أوفى مما يجب.. منة فضالي في إطلالة بلوك جديد.. شاهد

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:40 م
صدى البلد
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محمد بدران

نشرت منة فضالي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهرت منة فضالي في الصورة ترتدي بدى كت اسود وقصة شعر جديدة، وعلقت قائلة: " لا يتألم الا من كان أوفي من ما يجب"

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت منة فضالي في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك اللامع الذى يبرز جمال أنوثتها.

في سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

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