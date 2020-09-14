بدء الدراسة في المدارس الدولية.. غدا

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وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن هذا الموعد استثنائي ينطبق فقط على المدارس الدولية ، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لباقي المدارس الحكومية والرسمية والخاصة الموجودة في جمهورية مصر العربية ستيبدأ رسميا يوم 17 أكتوبر 2020 .





وأوضح وزير التربية والتعليم أن خطة الوزارة لحضور الطلاب،في المدارس في العام الدراسي الجديد تتمثل فيما يلي :



- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.





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