AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عمرو عبدالسلام يكشف سبب عدم إجراء أبوجبل عمليات الإحماء ‏قبل مباراة الإنتاج

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:56 م
حراس الزمالك
حراس الزمالك
Advertisements
عمرو ابوبكر
أكد عمرو عبدالسلام مدرب حراس مرمى فريق نادي الزمالك، أن ‏مستوى الحراس الأربعة للفريق الأبيض مرتفع جدا.‏


وعن سبب الدفع بمحمود جنش في مباراة الزمالك والانتاج قال عبدالسلام ‏في تصريحات لقناة الزمالك:" كارتيرون يختار الوقت المناسب للدفع ‏بجميع الحراس، لمن يتدرب بشكل أفضل".‏


وعن عدم اجراء محمد أبوجبل عمليات الاحماء قبل انطلاق مباراة الزمالك ‏والانتاج قال:" هذا هو أسلوبي، أطلب قيام الحارس الأساسي فقط بالإحماء ‏من أجل المزيد من التركيز للحارس الذي سيشارك".‏


وأوضح:"قمت بالاتفاق مع كارتيرون على هذا الأمر منذ قدومي لمنصب ‏مدرب حراس مرمى الزمالك"‏. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدرب حراس الزمالك يشيد بالرباعي جنش وأبوجبل وعواد وصبحي

برنامج تأهيلى لثلاثى الزمالك شيكابالا وفتحى وجمعة

محمد عواد يعلن عن حارس مرمى الزمالك أمام نادي مصر .. ويوجه له رسالة

تدريبات قوية لـ حراس مرمى الزمالك في مران اليوم

تدريبات تأهيلية لـ حراس الزمالك في مران اليوم

تدريبات قوية لحراس الزمالك اليوم

ترشيحاتنا

ملخص مباراة الزمالك والإنتاج الحربي وهدف مصطفى محمد الوحيد.. فيديو

بفستان موف.. عبير صبرى تثير الجدل بأنوثتها

إنتي حرة.. زوجة اللاعب رامي صبري تدعم البوركيني من أمام حمام السباحة

غرب النيل.. فيروس قاتل يضرب إسبانيا.. تفاصيل

تأجيل دعوى منع التصريح للفنان محمد رمضان بإحياء حفلات غنائية

كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي

AdvertisementS

الأهلي يستعد بالبديل.. القصة كاملة لمفاوضات بيراميدز مع رينيه فايلر

الكاف يلعب بالنار.. جاساما حكما لمباراة الأهلى والوداد وتيسيما للزمالك والرجاء

أجل حسم الأهلي للدوري.. الزمالك يفوز على الإنتاج الحربي بهدف يتيم

بعد الإفراج عنه.. خناقة صالح جمعة في الزمالك.. فيديو

المقاولون يفتح الباب لرحيل عماد النحاس ويرد على شائعة تجميد طاهر محمد طاهر

حرب الأهلي وبيراميدز تشتعل على ضم محمد إبراهيم .. تعرف على موقف اللاعب

أخبار الأهلي |القصة كاملة لمفاوضات بيراميدز مع رينيه فايلر.. واستمرار سيد عبد الحفيظ

محمد أبو جبل يفتعل أزمة قبل مواجهة الإنتاج الحربي | تفاصيل

أخبار الرياضة.. محمد صلاح مطلوب في برشلونة.. شوبير يتقدم ببلاغ جديد ضد نجم الزمالك.. خطوة واحدة تفصل إيهاب جلال عن تدريب بيراميدز

فايلر يتابع وسامي يتمسك.. تعرف على موقف ثنائي الأهلي المعارين لنادي سموحة

بعد هاتريك ليدز يونايتد.. أحدث ظهور لـ محمد صلاح على إنستجرام.. شاهد

كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. ارتداء الكمامة يسبب أمراضا غير متوقعة

بفستان مكشوف.. ميريام فارس تثير الجدل بأنوثتها بإطلالة جريئة

بعد تحويلها للتحقيق.. 10 صور تبرز أنوثة ونعومة رضوى الشربيني