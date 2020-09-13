عمرو عبدالسلام يكشف سبب عدم إجراء أبوجبل عمليات الإحماء ‏قبل مباراة الإنتاج

أكد عمرو عبدالسلام مدرب حراس مرمى فريق نادي الزمالك، أن مستوى الحراس الأربعة للفريق الأبيض مرتفع جدا.
وعن سبب الدفع بمحمود جنش في مباراة الزمالك والانتاج قال عبدالسلام في تصريحات لقناة الزمالك:" كارتيرون يختار الوقت المناسب للدفع بجميع الحراس، لمن يتدرب بشكل أفضل".
وعن عدم اجراء محمد أبوجبل عمليات الاحماء قبل انطلاق مباراة الزمالك والانتاج قال:" هذا هو أسلوبي، أطلب قيام الحارس الأساسي فقط بالإحماء من أجل المزيد من التركيز للحارس الذي سيشارك".
وأوضح:"قمت بالاتفاق مع كارتيرون على هذا الأمر منذ قدومي لمنصب مدرب حراس مرمى الزمالك".