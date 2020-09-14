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فن

أخبار الفن.. فتاة تظهر مع أحمد السقا وتثير الجدل.. وأحمد سعد يجري عملية تجميل

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:11 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها كالآتي:

دافع جمهور الفنان أحمد السقا عن ابنته نادية بعد تداول صورة له مع احدى الفتيات، و ادعت صفحة مجهولة عبر موقع انستجرام ان الصورة لها.

كشف أحد أطباء التجميل عن صور خاصة للفنان أحمد سعد بعد خضوعه لعملية تجميل مؤخرا.

تقدم المحامي شعبان سعيد، ببلاغ رسمي إلى النائب العام؛ بصفته وكيل المخرج محمد سامي، بسبب قيام مجهول بانتحال صفة المخرج على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وإنشاء صفحة وهمية باسمه، وتحدث مع بنات راغبات فى الدخول إلى عالم الفن، وطلب منهن صورًا عارية حتى يبتزهن بعد إرسال هذه الصور، ويطلب من آخرين مبالغ مالية للدخول للوسط الفنى.


تحدثت الفنانة الكبيرة سميرة احمد عن علاقتها الطيبة بزملائها، مشيرة إلى انها سبب عودة الزعيم عادل إمام لمجال الدراما من خلال مسلسل "فرقة ناجى عطا الله"، وهى التى أقنعته بالعودة إلى الشاشة التليفزيونية ووافق مباشرة.

استضافت الإعلامية شيرين سليمان الفنان محمد صبحي في اول حلقات برنامجها (عين أونلاين).

دخل النجم أحمد حلمى تريند محرك البحث جوجل قبل ظهوره غدا مع الغعلامية اسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة".

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