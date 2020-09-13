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فن

سر فتاة ظهرت معه فى أكثر من مناسبة.. الجمهور يدافع عن ابنة أحمد السقا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:00 م
صدى البلد
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قسم الفن
دافع جمهور الفنان أحمد السقا عن ابنته نادية بعد تداول صورة له مع احدى الفتيات، و ادعت صفحة مجهولة عبر موقع انستجرام ان الصورة لها.

وأشار نشطاء موقع التواصل الإجتماعى إلى ان الفتاة التى ظهرت بالصورة تدعى شهد، كانت قد ظهرت مع السقا فى أكثر من مناسبة، وهى لا تمت باى صلة قرابة للنجم أحمد السقا.

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ويظهر أحمد السقا موسم رمضان المقبل فى مسلسل "نسل الاغراب" مع النجم امير كراراة.

المسلسل من تاليف واخراج محمد سامي وانتاج شركة سينرجي ويشارك بالعمل عدد كبير من النجوم ويعد هذا العمل التعاون الاول بين السقا وكراراة من خلال الاعمال الدرامية.

سر فتاة ظهرت معه فى أكثر من مناسبة.. الجمهور يدافع عن ابنة أحمد السقا
سر فتاة ظهرت معه فى أكثر من مناسبة.. الجمهور يدافع عن ابنة أحمد السقا
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