محبط وحساس.. الأمير هاري يمر بأتعس أيامه لهذا السبب

زعمت سيرة حياة الأمير هاري أنه يمر حاليًا بظروف نفسية قاسية فقد ينتابه الإحباط، بعد تجريده من ألقابه العسكرية عندما تنحى عن واجباته الملكية.





فقد اضطر دوق ساسكس التخلي عن أدواره في الجيش البريطاني بعد انتقاله إلى كاليفورنيا مع ميجان في وقت سابق من هذا العام، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





وقال مؤلفي كتاب Finding Freedom ، "أوميد سكوبي وكارولين دوراند" أن الأمير هاري أصبح محبطًا وحساسًا للغاية منذ انتقاله إلى كاليفورنيا، وأن أكثر ما يشعره بذلك هو نزع الألقاب العسكرية منه.









بصفته جنديًا متقاعدًا كان هاري قادرًا دائمًا على ارتداء ميدالياته ، لكن لم يعد بإمكانه ارتداء الزي الرسمي كقائد عام لمشاة البحرية الملكية ، والقائد الفخري لسلاح الجو الملكي "باس هونينجتون"، والعميد الفخري للقوات الجوية السفن الصغيرة وعمليات الغوص التابعة للبحرية الملكية، هذه الأدوار قد انتهت.





وقال المؤلفون: لقد كان هذا الأمر أكثر صعوبة للأمير، والأكثر إلامًا لميجان، وأضاف الكتاب"إنه الذي جعل هاري عاطفيًا."



