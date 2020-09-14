6 نصائح هتخلي عربيتك جديدة لأطول وقت

قدم خبراء في مجال السيارات مجموعة من النصائح الهامة لقائد السيارات من المفترض عند اتباعها تحافظ على سياراتهم وتطيل من عمرها الافتراضي ، وهو مايساهم فعليا في خفض تكاليف أعمال الصيانة.





-يجب إجراء عملية الصيانة الدورية على السيارة بشكل منتظم ، وذلك للحفاظ على المحرك وباقي الأجزاء في السيارة.





- احذر القيادة على الطرق غير الممهدة ، من أجل الحفاظ على الإطارات ، وأجزاء التعليق الهوائي.





-يفضل عدم استخدام السيارة عند القيام برحلات قصيرة ، وقطع المسافة على الأقدام.







-احذر من استخدان ناقل الحركة بتغيير السرعة لسرعة أقل لإبطاء السيارة أثناء السير على سرعة كبيرة.









- احذر من ترك السيارة دون قيادة لفترة طويلة، وهو ما يسبب في ضرر بأجزائها المختلفة ، مثل البطارية ، وخزان البنزين ، والفرامل بالإضافة إلى الإطارات التي ستفقد الهواء بداخلها من طول ركن السيارة.







- احرص دائما على وضع السيارة في جراج مخصوص ، كي يتم حماية السيارة من أشعة الشمس الحارقة ، والتي تتسبب في تلف الطلاء الخارجي.