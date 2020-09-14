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سيارات

6 نصائح هتخلي عربيتك جديدة لأطول وقت

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 02:32 ص
صدى البلد
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أماني نوار
قدم خبراء في مجال السيارات مجموعة من النصائح الهامة لقائد السيارات من المفترض عند اتباعها تحافظ على سياراتهم وتطيل من عمرها الافتراضي ، وهو مايساهم فعليا في خفض تكاليف أعمال الصيانة.

-يجب إجراء عملية الصيانة الدورية على السيارة بشكل منتظم ، وذلك للحفاظ على المحرك وباقي الأجزاء في السيارة.

- احذر القيادة على الطرق غير  الممهدة ، من أجل الحفاظ على الإطارات ، وأجزاء التعليق الهوائي.

-يفضل عدم استخدام السيارة عند القيام برحلات قصيرة ، وقطع المسافة على الأقدام.

-احذر من استخدان ناقل الحركة بتغيير السرعة لسرعة أقل لإبطاء السيارة أثناء السير على سرعة كبيرة.

- احرص دائما على وضع السيارة في جراج مخصوص ، كي يتم حماية السيارة من أشعة الشمس الحارقة ، والتي تتسبب في تلف الطلاء الخارجي.

- احذر من ترك السيارة دون قيادة لفترة طويلة، وهو ما يسبب في ضرر بأجزائها المختلفة ، مثل البطارية ،  وخزان البنزين ، والفرامل بالإضافة إلى الإطارات التي ستفقد الهواء بداخلها من طول ركن السيارة.


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