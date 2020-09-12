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سيارات

عملاق السيارات اليابانية.. تويوتا تتربع على عرش صناعة المركبات بالعالم

السبت 12/سبتمبر/2020 - 10:29 م
تويوتا
تويوتا
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أماني نوار
تعتبر شركة تويوتا عملاق السيارات اليابانية من أفضل السيارات على الاطلاق في السوق العالمي والمحلي حيث تحافظ على مكانتها بين باقي الشركات منذ صدورها لأول مرة.

ويتم تصنيع سيارات تويوتا ضمن شركة تويوتا الام لتصنيع السيارات، والتي تقع في مدينة  شرق ناجويا في اليابان ، وتضم هذه الشركة أكثر من 600 شركة خاصة بتصنيع السيارات، وقطع غيار السيارات، وقد تأسست الشركة في عام 1933 وواجهت الكثير من المصاعب في بدايتها.

ومع حلول الخمسينيات بدأت مصانع الشركة في إنتاج السيارات بجودة عالية، لتدخل إلى سوق السيارات كمنافس قوي، وفي عام 1957 افتتحت الشركة فرعها في الولايات المتحدة الامريكية ، وفي بداية الستينات توسعت الشركة بشكل كبير وتطورت بسبب النجاحات التي حققتها في مبيعات السيارات التي تقوم بتصنيعها .

وبدأت الشركة في توسيع مجالاتها في التصنيع ليشمل الحافلات ، والشاحنات والسيارات المختلفة والرياضية ، كما أن الشركة تعتبر أكبر شركات تصنيع السيارات في اليابان، ومع بداية القرن الواحد والعشرين ازدهرت الشركة بشكل كبير بسبب التقنيات العالية التي كانت تستخدمها

كما تم ابتكار عدد من العلامات التجارية الخاصة بها ،ومنها لكزس والتي تعتبر من أفخم السيارات على الإطلاق حتى الان وكانت من أوائل الشركات التي تقوم بتصنيع سيارات هجينة ، وتعد تويوتا حاليا من أشهر الشركات المهتمة بتصنيع السيارات مختلفة الأشكال والإستخدامات.
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