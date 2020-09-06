مواصفات تويوتا هايلكس 2021 في الخليج

وتمتلك تويوتا هايلكس قدرة سحب عالية تصل إلى 3500 كيلوجرام في نسخة ذات الدفع الرباعي للإطارات التي تعتمد على ناقل سرعة أوتوماتيكي ، 2800 كيلوجرام في نسخة ذات الدفع الخلفي للإطارات التي تعتمد على ناقل سرعة يديوي







كشف عملاق صناعة السيارات اليابانية تويوتا عن الطراز من سيارتها هايلكس موديل 2021 ، وذلك بعد أن تم تحديثها بالكامل ، وبدء وصولها إلى دول الخليج .وفي هذا التقرير نستعرض في السطور التالية الأسباب البارزة التي جعلت طراز تويوتا هايلكس محبوبة في منطقة الخليج.تتميز السيارة بقوة ، ومتانة كبيرة على مختلف الطرقات ، حتى الوعرة والمستحيلة منها ، كما ظهر ذلك جليا بتصميمها الخارجي الذي يعكس شراسة كبيرة على الطرق الصعبة .كما حصلت الواجهة الخلفية للسيارة هايلكس 2021 على خطوط LED حمراء وكذلك تزين الصندوق الخلفي بإطارات معدنية مثل الكثير من موديلات الدفع الرباعي الشهير .وأصدرت الشركة اليابانية هذه السيارة بخيارين من المحركات بسعة وقوة مختلفة المحرك الاول بسعة تصل إلى 2.4 لتر لتستطيع السيارة توليد قوة تصل إلى 150 حصان ، اما المحرك الثاني فهو بسعة أكبر تصل إلى 2.8 لتر لتستطيع هايلكس 2021 توليد قوة تصل إلى 201.