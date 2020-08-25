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سيارات

انطلاقة خارقة بقوة 1.200 حصان لـ تويوتا سوبرا المعدلة.. فيديو

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

نشر عدد من محبى السيارات الخارقة ذات السرعات العالية وفائقة الأداء مقطع فيديو جديدا يوضح قوة السيارة تويوتا سوبرا من الجيل الرابع لها، التي خضعت إلى العديد من عمليات التعديل لتصبح أكثر قوة وشراسة.


وتحصل السيارة سوبرا معدلة فى مقطع الفيديو التالى قوتها الخارقة من محرك قوته قدرها 1239 حصان و1120 نيوتن.متر من عزم الدوران، كما ان هناك إصدارات متنوعة من سوبرا Mk4 تستمد قوتها من محرك تويوتا 2JZ الشهير مع شاحني توربو، لكن العديد من النسخ المعدلة بأكثر من 1000 حصان تتخلى عن هذا الإعداد لصالح شاحن توربو واحد كبير.


ويظهر فى مقطع الفيديو السائق المحترف وهو يقود السيارة سوبرا معدلة ويصل بها الى سرعة تقترب من 300 كلم/سا، في حين أن سوبرا القياسية لم يتم تصميمها أبدًا للوصول إلى هذه السرعات، إلا أنها يبدو أنها تتعامل مع هذه السرعة الكبيرة بشكل جيد.


ويحقق السائق المحترف أقصى استفادة ممكنة من القوة المذهلة التى تنتجها محرك سوبرا، وينطلق بقوة مذهلة، وتصل سرعة المحرك إلى أكثر من 8000 دورة في الدقيقة.


ثم نشاهد السائق وهو في الطريق المفتوح لاستكشاف ما يمكن فعله بسيارة سوبرا ذات القوة الخارقة.

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